Росія не розслідує 17 викрадень в анексованому Криму – член Меджлісу

Російські правоохоронні органи не вживають зусиль для розслідування 17 викрадень активістів в анексованому Криму, заявив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Комітету захисту прав кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

«На сьогоднішній день, за нашими даними, в Криму викрадено вже 17 осіб, про них немає ніякої інформації. Практично всі ці випадки не розслідуються: справи начебто не закриті, в той же час немає активних дій. Щодо Ервіна Ібрагімова ми не бачимо ніяких прояснень. Думаю, що це пов’язано з причетністю до справи представників силових структур окупаційної влади, або так званої «самооборони». Зі свого боку, ми повинні більше звертати увагу міжнародної громадськості і чинити тиск на Росію. Саме вона несе відповідальність за кожного зниклого», – сказав Барієв.

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У травні 2016 року в Бахчисараї невідомі викрали члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. Камера відеоспостереження зафіксувала, як двоє людей у формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягли його в свій мікроавтобус.

Кримська правозахисна група припускає, що викрадення було скоєне російською владою або підконтрольними їй парамілітарними групами.