Активісти в Києві вимагали від Росії знайти зниклих в окупованому Криму

Під посольством Росії в Києві 27 жовтня в рамках інформаційної кампанії «FIND&FREE» («Знайдіть і звільніть») відбулася акція «Ми змусимо нас зрозуміти», повідомляє сайт Крим.Реалії.

Організатори акції, близько 10 представників громадської ініціативи «КримSOS», вимагали від Росії розслідувати насильницькі зникнення на окупованому півострові.

Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки пропажі людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в підконтрольному Росії Слідчому комітеті Криму стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією пропали 44 кримчанина. 17 людей знайшли, 19 досі вважаються зниклими безвісти, шість були знайдені мертвими, ще двоє перебувають у місцях позбавлення волі.

Член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов був викрадений невідомими в Бахчисараї 24 травня 2016 року. Камера відеоспостереження зафіксувала, як двоє людей у формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягли його в свій мікроавтобус.

Кримська правозахисна група передбачає, що викрадення було скоєно російською владою або підконтрольними їм парамілітарними групами. Російська влада Криму визнає випадки зникнення, але заперечує свою причетність до них.