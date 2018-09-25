Під російське посольство у Києві принесли «клубок нерозплутаних справ» зниклих у Криму (фото)

Під стінами посольства Росії у Києві громадські активісти вже 27-й раз закликали провести ефективне розслідування справ щодо насильницьких зникнень і убивств в анексованому Криму.

Для наочності вони створили інсталяцію «Клубок нерозплутаних справ», у рамках якої поєднали мотузкою теки із іменами зниклих осіб і передали її людині в масці російського президента Володимира Путіна.

Окрім того, вони вивісили плакат «Де Ервін?», таким чином вимагаючи розслідувати викрадення кримського татарина, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ервіна Ібрагімова, якого викрали у травні 2016-го у Бахчисараї. Камера відеоспостереження зафіксувала, як двоє людей у формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягли його у свій мікроавтобус.

Управління верховного комісара ООН з прав людини встановило 42 випадки насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму за період від 3 березня 2014 року до 30 червня 2018 року, зазначається у доповіді про дотримання прав людини на півострові, презентованій 13 вересня у Києві.

За даними авторів дослідження, найбільшу кількість насильницьких зникнень зафіксували у 2014-му (28 осіб), два випадки сталися у 2015-му, три – у 2016-му, сім – у 2017-му і двоє цього року: 27 осіб були звільнені після того, як їх незаконно тримали під вартою від кількох годин до двох тижнів; 12 залишаються зниклими безвісти; двоє перебувають під вартою, одну особу знайдено мертвою.

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Дані про кількість зниклих людей різняться у різних джерелах. Зокрема, за даними «Кримської правозахисної групи», станом на січень цього року на півострові були зафіксовані дев’ять випадків, які можна кваліфікувати як насильницькі зникнення.

Організація «Крим-SOS», у свою чергу, говорить про щонайменше 15 зниклих таким чином людей. Наприкінці серпня 2017 року в ефірі Радіо Свобода Таміла Ташева говорила, що Росія порушила справи тільки щодо зникнень чотирьох людей на окупованому нею півострові, а щодо шести осіб розслідування припинили. Поступу у розслідуванні інших справ, за словами активістки, за цей рік не було.

У лютому 2017 року Національна поліція України у відповідь на запит Радіо Свобода зазначила, що українські правоохоронці почали 15 кримінальних проваджень за ознаками незаконного позбавлення волі або навмисного убивства щодо 14 людей, зниклих безвісти у Криму після анексії півострова Росією.