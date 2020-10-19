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19 жовтня 2020, Київ 20:32
Фотогалереї

Крим без води: як на півострові перекидають залишки води (фотогалерея)

У Криму посилюється проблема з нестачею води. Слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районом і Алуштою графік водопостачання запровадили у Білогірську, а Севастополь перейшов у «режим підвищеної готовності» через дефіцит води. Російська влада стверджує, що запасів в місті не вистачить і на три місяці.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов оголосив, що Сімферополь до кінця січня наступного року додатково отримає 30 тисяч кубічних метрів води зі свердловин. При цьому на півострові продовжують перекидати воду з Тайганського до Сімферопольського водосховища.Також російська влада Криму планує опріснювати морську воду, але це відбудеться не раніше, ніж через кілька років.

Водосховища продовжують міліти, попри обмеження подачі води. Про це – у фотогалереї Крим.Реалії.
Так виглядає обміліле через посуху Бахчисарайське водосховище (озеро Егіз-Оба)
1 Так виглядає обміліле через посуху Бахчисарайське водосховище (озеро Егіз-Оба)
А це частина 60-кілометрового трубопроводу між двома водосховищами у Криму
2 А це частина 60-кілометрового трубопроводу між двома водосховищами у Криму
Воду з Тайганського водосховища продовжують перекидати до Сімферопольського
3 Воду з Тайганського водосховища продовжують перекидати до Сімферопольського
Через обміління водойм у Сімферополі і двох районах Криму знижено подачу води до 100 тисяч кубометрів на добу
4 Через обміління водойм у Сімферополі і двох районах Криму знижено подачу води до 100 тисяч кубометрів на добу
Попри вжиті заходи, кількість води у водосховищі Сімферополя продовжує зменшуватися
5 Попри вжиті заходи, кількість води у водосховищі Сімферополя продовжує зменшуватися
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Лелека на обмілілому Бахчисарайському водосховищі
9 Лелека на обмілілому Бахчисарайському водосховищі
Чоловік ловить рибу на Сімферопольському водосховищі
10 Чоловік ловить рибу на Сімферопольському водосховищі
Бахчисарайське водосховище
11 Бахчисарайське водосховище
Краєвид на Сімферопольське водосховище
12 Краєвид на Сімферопольське водосховище
Рибалки на Сімферопольському водосховищі
13 Рибалки на Сімферопольському водосховищі
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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