У Криму посилюється проблема з нестачею води. Слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районом і Алуштою графік водопостачання запровадили у Білогірську, а Севастополь перейшов у «режим підвищеної готовності» через дефіцит води. Російська влада стверджує, що запасів в місті не вистачить і на три місяці.



Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов оголосив, що Сімферополь до кінця січня наступного року додатково отримає 30 тисяч кубічних метрів води зі свердловин. При цьому на півострові продовжують перекидати воду з Тайганського до Сімферопольського водосховища.Також російська влада Криму планує опріснювати морську воду, але це відбудеться не раніше, ніж через кілька років.



Водосховища продовжують міліти, попри обмеження подачі води. Про це – у фотогалереї Крим.Реалії.