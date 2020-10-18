Приниження кримської авіації. За Росії у Криму «вбивають» авіапідприємство, що працювало 75 років

Підконтрольна Росії кримська влада у Сімферополі штучно закриває аеропорт зі столітньою історією. Замість нього хочуть забудувати житловий комплекс на 37 000 населення.

Майже в центрі Сімферополя є аеропорт категорії «Д» «Заводське», який приймав літаки ІV класу та вертольоти усіх типів. Останні кілька десятиліть аеропорт ділили авіаспортклуб та українське державне підприємство цивільної авіації «Універсал-Авіа».

Його пілоти працювали по всьому світу від Криму до Антарктиди. Фахівців залучали до прокладання газопроводів, встановлення бурових установок, у пошуково-рятувальних операціях, а також вертольотами гасили пожежі, патрулювали кордони і перевозили небезпечні вантажі. Пілоти «Універсал-Авіа» брали участь і в миротворчих місіях ООН.

«Ми кращі за іноземних фахівців. Не такі розбещені, не так ставимося до побутових умов та й інших незручностей. У нас дійсно виконання завдань стоїть на першому плані», – за рік до анексії Криму говорив командир авіазагону КДАП «Універсал-Авіа» Сергій Кузнецов.

А тепер аеропорт «Заводське» закривають і «вбивають підприємство» «Універсал-Авіа». Так написала кримчанка в листі до Крим.Реалії. Вона зараз живе у Києві, але часто їздить до Криму і тому попросила не називати її ім’я та не показувати лице. Згадує, як у 2014 «зелені чоловічки» захоплювали підприємство.

«У 2014 році прийшли озброєні люди, почали стріляти. У цей момент, я перебувала в кабінеті, а вони стріляли у коридорі. Тоді я вперше дізналася, що таке страшно. Мене трясло так, що жодні пігулки не допомагали. Вся поліція тоді була на їхньому боці. Коли ми виходили з приміщення, поліція оточила підприємство і дивилися, щоб ми себе поводили добре», – згадувала у коментарі Крим.Реалії колишня співробітниця КДАП «Універсал-Авіа».

У перші дні анексії Криму територію аеропорту охороняло так зване «кримське ополчение», згадують працівники. Пізніше підприємство націоналізували, а гелікоптери перефарбували. За три роки гроші у авіацію майже не вкладались. Та навіть після анексії Криму і введення санкцій, підприємство все ж знаходило замовлення і виживало. Про це розповіла нам жінка, яка й досі працює на підприємстві. Вона боїться наслідків від керівництва – тому надіслала у редакцію Крим.Реалії аудіозапис, з міркувань безпеки – голос змінено.

До 2014 року, підприємство працювало без затримок

«До 2014 року, підприємство працювало без затримок, боргів і без будь-яких проблем. Але у зв'язку з переходом під контроль Росії, підприємство потрапило під санкції і ми не могли працювати за кордоном. І хоча дуже важко було знайти контракти – ми подолали все це. Звісно ми працювали не за ту плату, яка раніше була, але ми трималися на плаву», – розповіла інкогніто .

Розмови про закриття аеродрому почалися ще у двохтисячних. Та вперше гостро це питання постало в 2017 році, коли оприлюднили проєкт розбудови Сімферополя. І в цьому документі 188 гектарів аеропорту Заводське були розкреслені під забудову. Як саме – можна зараз побачити на кадастровій мапі . А в липні 2020 року, підконтрольна кремлю рада міністрів Криму, вже опублікувала 3D-концепцію , як забудують аеропорт «Заводське».

Кримчани з якими поспілкувались журналісти Крим.Реалії пояснили, що аеропорт «Заводське» та інші підприємства, які підлягають забудові – потрапили у правову колізію. До 2014 року, по цій території були видані державні акти на постійне землекористування. З приходом Росії ці документи, переоформити не вдалось.

«Відтак, виходить, що всі підприємства, що працюють на території аеропорту, на «пташиних правах». На сьогоднішній день, туди вже заведена техніка, яка бурить свердловини і бере проби грунту. Бурить ця техніка, на полі де сідає санавіація. Такого взагалі робити не можна», – розповіла анонімно для Крим.Реалії член ініціативної групи по збереженню «Універсал-Авіа» та аеропорту «Заводське».

Співробітниця «Універсал-Авіа», яка погодилась з нами поспілкуватись, переконує: підприємство штучно доводять до банкрутства. Розривають наявні контракти, не платять податків і тиснуть на співробітників.

Директор говорить цілковиті нісенітності

«Теперішній директор ні за що звільнив головного бухгалтера, заслуженого працівника авіатранспорту України, Османову Рифеке Таірівну. Ця людина пропрацювала на підприємстві 27 років. Директор говорить цілковиті нісенітності, навіть вважає, що податки на землю сплачувати ми не повинні. Навмисне їх не платить, навіть заборонив нам їх сплачувати», – розповіла Крим.Реалії .

Кримчанка розповідає про нинішнього директора Універсал-Авіа Бориса Перекрьостова. За її словами, він вочевидь діє за вказівкою спікера російського парламенту Криму Володимира Константинова та підконтрольного Росії глави Криму Сергія Аксенова. Адже саме рада міністрів призначила його на цю посаду. Такої ж думки, й член ініціативної групи по збереженню аеропорту «Заводське».

«Перекрьостов – це людина Кабанова (Євген Кабанов, заступник підконтрольного Кремлю голови ради міністрів Криму – ред.), він у нього працював, це віддана людина, поставлена щоб підприємство довести до однозначно збиткового. Державне унітарне підприємство можна ліквідувати однією постановою, навіть не треба нічого збирати і вирішувати», – розповіла у коментарі Крим.Реалії член ініціативної групи по збереженню «Універсал-Авіа» та аеродрому «Заводське».

Кримчани відкрито обурюються забудові території аеропорту «Заводське». Пишуть відкриті листи, створили окрему групу в соцмережах та записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна. Кажуть, забудова заблокує роботу кримської санавіації, і спричинить екологічні труднощі.

«У 2002 році була зроблена екологічна експертиза. Сімферополь розташований в низині між гір. Це провокує велике скупчення смогу над містом. Долина Салгир йде з боку Ялти, а з іншого – аеропорт «Заводське», це природна аеродинамічна труба, яка відтягує смог від міста», – каже член ініціативної групи по збереженню «Універсал-Авіа»

Серед можливих забудовників вже називають три фірми: «Консоль», «Монолит»та «Интерстрой». І саме вони, наближені до нинішньої влади Криму, про це вже писало Крим.Реалії .

Місце аеропорту Заводське – шикарне

«Місце аеропорту «Заводське» – шикарне, там й досі є вода, там є джерела. Зараз вони забудують його, розселять росіян, які активно їдуть до Криму, там вже неймовірна їх кількість, а Сімферополь цього не витримає. А насправді, це все для того, щоб освоїти гроші, які будуть виділені по Федеральній цільовій програмі. Вони освоять бюджетні гроші на дороги, комунікації, садочки, а потім розпродають ділянки під житлову забудову. Але те, що ця забудова виглядатиме саме так, як на оприлюдненому 3D-проєкті, я дуже сумніваюсь. Скажу більше, я впевнена, що вона такою не буде», – вважає член ініціативної групи по збереженню аеропорту «Заводське»​ та «Універсал-Авіа»​.

На невдоволення і звинувачення кримська влада поки не реагує. Та на словах, не письмово, працівникам вже повідомили, що протягом двох років авіаклуб та «Універсал-Авіа» переведуть до центрального аеропорту Сімферополя. Кримчани цей крок вважають «вбивчим». Там немає необхідної інфраструктури для малої авіації, а підприємство не зможе платити комерційну оренду.