Росія боїться терористів? Чому закривають тунель у Криму?

На пошту Крим.Реалії надійшов лист, у якому кримчани просять про допомогу. Іван Іванов, найімовірніше це не справжнє ім’я, пише, що у селі Родникове під Сімферополем місцева влада збирається закрити автомобільний тунель, а це найкоротший шлях до міста.

«Проїзд у нашій приміській маршрутці вже коштує майже 30 рублів, а тепер скільки буде – 100 рублів? Ми будемо працювати лише на один проїзд? А чому ми повинні їхати на 26 кілометрів довше? Чому ми взагалі повинні об’їжджати? З урахуванням заторів, ми повинні будемо виїжджати на роботу і навчання о п’ятій ранку? А як же діти? Допоможіть порушити питання про недопущення закриття тунелю в Родниковому!!!» – пише у листі до Крим.Реалії кримчанин Іван Іванов.

Тунель, про який ідеться, розташований прямо під злітно-посадковою смугою Сімферопольського аеропорту. І про його реконструкцію говорили ще у 2016 році. Начебто тунель не справлявся з потоком машин.

«Справа в тому, що тунель суттєво обмежує пропускну здатність дороги в цілому. Його габарити і елементи облаштування не відповідають російським нормативам. Розглядаються два варіанти технічного вирішення цього завдання. Перший варіант – реконструкція тунелю. Другий варіант – створення об’їзду злітно-посадкової смуги з південного боку», – у 2016 році пояснював Андрій Безсалов, тодішній міністр транспорту підконтрольного Кремлю уряду в Криму.

Реконструкцію трьохсотметрового тунелю оцінили у п’ять мільярдів рублів. Через брак грошей тоді й вирішили закрити проїзд і перекинути автопотік на об’їзну дорогу. Торік про закриття згадав заступник міністра транспорту підконтрольного Кремлю уряду в Криму Андрій Ксензов, але причину не назвав.

«Розроблено схему, в зв’язку з будівництвом не тільки дороги Сімферополь – Євпаторія – Мирний, а й транспортної розв’язки в аеропорту, тунель цей буде закриватися, буде побудована об’їзна дорога, яка дозволить жителям села Родникове виїжджати на центральні дороги», – говорив минулого року Ксензов.

У листі нашій редакції кримчанин розповідає, що нещодавно людям повідомили: дорогу закриють, мовляв, через терористичну загрозу.

Нова влада найближчим часом закриє цей тунель

«Нова влада найближчим часом закриє цей тунель, нібито щоб не було теракту, але насправді – щоб виправдати дороге будівництво об’їзної дороги, яка пройде далеко в об’їзд Родникового. Ось самі посудіть: який теракт в тунелі, де зараз натикано багато онлайн-камер? Чиновникам просто вигідно будувати нової дороги», – пише у листі до Крим.Реалії кримчанин Іван Іванов.

Експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов одразу нас поправляє, це не тунель, а «прокол». А «терористичну загрозу» можна побачити у будь-якому інфраструктурному об’єкті.

«Ми в транспортному плануванні такі короткі споруди насправді називаємо «проколами». Вони будуються звичайним відкритим способом, потім закопуються. А терористичну загрозу може нести людина, або навіть звичайна валіза. Тому такі конструкції звинувачувати в потенційній терористичній загрозі – це явно якийсь формальний привід», – пояснив Крим.Реалії Беспалов.

Закриття тунелю кримський блогер-активіст Ілля Большедворов пояснює тим, що у Криму місцева влада аж надто боїться терористів, навіть садочки і школи облаштовують парканами й металошукачами.

«Кримська влада, на мою думку, виказує аж надто надмірну пильність. У нас взагалі навіть пляжі, школи і дитячі садки обгороджують. А тунель усе одно охороняється, там камери відеоспостереження є і ще якісь засоби захисту. А якихось спроб, тим більше терористичних атак, за всю історію існування цього тунелю не було. З цього я думаю, що ці заходи як мінімум мають характер занадто високої обережності», – розповідає Крим.Реалії Большедворов.

Цей тунель побудований майже 40 років тому, його, найімовірніше, вже треба ремонтувати, а це дорожче, аніж нова об’їзна дорога, вважає Дмитро Беспалов. І саме тому, на думку експерта, причина закриття банальніша – це економія коштів.

Тунелі надзвичайно дорогі в обслуговуванні

«Тунелі надзвичайно дорогі в обслуговуванні. Ці об’єкти не так дорого будувати, хоча їх дуже дорого будувати, – але їх екстремально дорого обслуговувати. Тому, буває, їх закривають», – пояснює спеціаліст із транспортного планування Дмитро Беспалов.

Телевізійна редакція Крим.Реалії вирішила провести експеримент і перевірити, чи справді закриття тунелю – це проблема для жителів Родникового. Рівно о 12:00 стартували автомобілем від Сімферопольського залізничного вокзалу. Їхали найкоротшим шляхом, через Євпаторійське шосе, Сімферопольський аеропорт і тунель під злітно-посадковою смугою. В Родникове дістались через 21 хвилину, дистанція маршруту склала 13 кілометрів.

А з Родникового до Сімферополя повертались так, немов тунель уже закрили: через село Новий Мир, село Дубки і трасу Сімферополь – Євпаторія – Мирний. Цей маршрут ми подолали за 29 хвилин, а відстань склала 27 кілометрів.

Тобто різниця між найкоротшим шляхом через тунель і об’їзною дорогою становить 14 кілометрів і 6 хвилин. Та місцеві кажуть: у години пік ця різниця може сягати години-півтори.

«А як їздити? Чортзна як об’їжджати треба буде. Ніколи не закривали, а тепер закриватимуть – це ж дурість якась. У нас і так дорога до Сімферополя, враховуючи затори, годину-півтори виходить. А якщо буде об’їзд, то, напевно, ще довше», – скаржаться жителі села Родникове.

Цим тунелем передусім користувались три населені пункти – Родникове, Курганне і Новий Мир. Це близько п’яти тисяч жителів. Та, крім коротких дописів в інтернеті й зібраних підписів, жодної протестної активності ми не помітили.

Не бачить її і Ілля Большедворов, і, на його думку, – саме тому місцева влада ігноруватиме невдоволення кримчан і все одно закриє тунель.

Про цю проблему ніхто не чує, не бачить і не знає

«Про цю проблему ніхто не чує, не бачить і не знає. А самі ж знаєте – соромно лише тоді, коли видно. Інших варіантів немає. Якщо вони там обурюються, пишуть якісь звернення, і якщо про це ніхто не знає, то шансів чогось добитися практично немає», – вважає кримський блогер-активіст Ілля Большедворов.

Наша редакція телефонувала і направила запит до Кримської служби автодоріг у системі російської влади в Криму, на чиєму балансі зараз тунель. Але чому закривають проїзд і коли саме це станеться – відповіді не отримали.