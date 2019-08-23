Російські літаки «Суперджет» залишаться лише у російських авіакомпаній

Мексиканська авіакомпанія Interjet виставила на продаж літаки SSJ 100, пише видання «Ведомости» з посиланням на джерела, близькі до російського авіапромислового сектору.

Interjet – останній закордонний експлуатант літаків «Суперджет». У авіакомпанії 22 таких літаки. За словами одного з джерел, мексиканська авіакомпанія планує продати всі свої «Суперджети», придатні для польотів. Інші співрозмовники видання стверджують, що на продаж виставлена лише частина авіапарку.

Рішення про продаж SSJ 100, за словами джерел, ухвалене через складне фінансове становище авіакомпанії. За літаки Interjet планує виручити по 16–17 мільйонів доларів.

За словами співрозмовників видання, купити літаки у мексиканській авіакомпанії можуть як російські, так і іноземні авіа- і лізингові компанії. При цьому джерела газети вважають, що інтерес SSJ 100 становлять тільки для російських лізингових компаній.

Interjet – другий за величиною експлуатант SSJ 100 після російського «Аерофлоту».

На початку 2018 року повідомлялося, що Interjet була змушена розібрати частину своїх «Суперджетів» на запчастини, щоб зберегти решту SSJ 100 у робочому стані. Джерела Bloomberg тоді стверджували, що розібрано чотири літаки. «Ведомости» пишуть, що розібраний один, який отримав пошкодження в аеропорту.

Від SSJ 100 раніше відмовилася ірландська авіакомпанія CityJet. Причиною, як повідомлялося, стали часті поломки «Суперджетів».

У травні SSJ 100 зазнав аварії під час посадки в московському аеропорту Шереметьєво, загинули понад 40 людей. Після краху SSJ 100 в Шереметьєво висувалися версії, що причиною пожежі, через яку після аварійної посадки загинули люди, могла стати конструкція SSJ 100. Міністерство транспорту Росії не стало зупиняти польоти «Суперджетів» до з’ясування причин катастрофи, а «Аерофлот» вирішив не відмовлятися від планів купити ще 100 таких літаків.