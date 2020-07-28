Російському пілоту, який незаконно літав до окупованого Криму, повідомлено про підозру – прокуратура

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру пілоту однієї з російських авіакомпаній у порушенні правил міжнародних польотів та у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, повідомила 28 липня пресслужба відомства.

«Слідством встановлено, що пілот однієї з російських авіакомпаній, знаючи що аеропорт «Сімферополь» є тимчасово закритим для польотів відповідно до розпорядження КМУ №424-р від 30.04.2014 року, порушуючи встановлені обмеження здійснення польотів в межах окупованого півострова, не маючи відповідного дозволу Державної авіаційної служби України, неодноразово здійснював авіарейси та незаконно переправляв осіб через державний кордон на територію окупованого півострову, порушуючи при цьому правила міжнародних польотів», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури чоловіка оголошено у розшук. Коли саме стався інцидент у відомстві не вказують.

Україна після анексії Криму в 2014 році заборонила зліт-посадку з аеропорту «Сімферополь» всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією анексованого півострова.