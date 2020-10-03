Долітались: Україна наклала арешт на 65 російських літаків

Український суд наклав арешт на 65 російських літаків. Прокуратура Автономної республіки Крим каже, що цей список може доповнюватись у міру виявлення нових суден-порушників.

Із 2014 року, після окупаціїанексії Криму, перельоти на територію півострова незаконні. А з 2015 року, для російських літаків повітряний простір закритий навіть материковою Україною. Тому літаючи до півострова й назад, пілоти йдуть в обхід кордонів.

Олег Давидов, уже 20 років живе в Австрії і змінив громадянство. У 2013 році, його мама здійснила давню мрію – придбала будинок у Криму. І тоді ж із Краматорська переїхала жити в передмістя Севастополя.

А вже в листопаді 2018 року, мами Олега не стало і чоловік терміново мав вирушати на похорон. Але через інцидент поблизу Керченської протоки і запроваджений воєнний стан, Україна закрила іноземцям в’їзд до Криму.

Це було просто, я набрав в Інтернеті «переліт Відень-Сімферополь» і мені видало кілька варіантів

Єдиним можливим варіантом для Олега виявився політ через Москву. Квиток придбав в інтернеті, на сайті Flug.idealo .

Цей сайт, хоч і називає Сімферополь українським, та навіть зараз пропонує доступні рейси у Крим.

«Це було просто, я набрав в Інтернеті «переліт Відень-Сімферополь» і мені видало кілька варіантів. Я підібрав найбільш зручний по часу, оплатив і все. Тоді була складна ситуація, закривалися кордони Росії та України. З Відня до Москви я летів «Аэрофлотом», прилетів у аеропорт Шереметьєво, а потім з Москви теж «Аэрофлотом» вилетів до Сімферополя», – згадує у розповіді Крим.Реалії австрієць українського походження Олег Давидов.

Із 2014 року, Україна та міжнародна спільнота запроваджують санкції щодо підприємств, які підтримали анексію і ведуть бізнес у Криму. З авіації, найбільше постраждали компанії «Добролёт» та «Победа». Це дочірні кампанії російського «Аэрофлоту».

Цього року, прокуратура автономної республіки Крим заявила, що за її клопотанням , Херсонський міський суд заочно заарештував 65 російських літаків. Проте переглянути ці ухвали вже неможливо – доступ до них закритий.

«У відкритому доступі остання ухвала ще за лютий місяць. Хоча ми точно знаємо, що після цієї дати були ще ухвали, але зараз вони закриті. Звичайна людина не може їх переглянути. Це зроблено, щоб не зашкодити інтересам слідства. Прокурор написав клопотання про те, щоб закрити ці ухвали. Можливо, він вирішив, що це буде недоречно», – пояснив Крим.Реалії редактор Бюро судової інформації Микита Панасенко.

Микита Панасенко, встиг вивчити деякі з цих документів, ще до того як закрили до них доступ. Він нарахував 37 російських авіакомпаній, чиї літаки внесли до цих ухвал. Серед них: АТ «Авиакомпания «Россия», ТОВ «Глобус», ВАТ АК «Уральские авиалинии», ПАТ «Аэрофлот – российские авиалинии», АТ «Ред Вингс», АТ «Авиационная компания «Руслайн», ТОВ «Джет Экспресс», ТОВ «Северный ветер», АТ «Авиакомпания Якутия», ТОВ «Газпром-авиа».

Борти, що потрапили під арешт літають до окупованого Криму й зараз. Ба більше – деякі, ми зафіксували і за кордоном. Приміром Airbus A-320, з бортовим номером VQ-BDF авіакомпанії «S7 Airlines», 22 березня 2020 року відлетів із Сімферополя до Москви, звідти до Уфи, потім у Сочі і вже 23 березня – літак опинився в Анталії, Туреччина.

Державіаслужба України веде журнал обліку порушень. І торік зафіксувала 32 457 незаконних польотів над Кримом. В свою чергу, Громадська організація «Майдан закордонних справ» разом з ресурсом Blackseanews простежили , куди ще літають ці борти – 150 суден, після Криму побували в країнах ЄС та США.

Жодне із цих суден, до сьогодні фізично не арештували.

«Реальних важелів впливу для України, щоб конфіскувати, або заборонити цим авіакомпаніям літати – їх фактично немає. Я б дуже хотів, щоб наслідком таких санкцій, було розірвання лізингових контрактів компаніями виробниками і компаніями утримувачами літаків Boeing та Airbus, які експлуатуються зараз, у тому числі і «Аэрофлотом». Тоді росіяни були б змушені обмежуватися власним парком літаків. Фактично ми могли б цим «приземлити» російську авіацію. Та я розумію, що це дуже довга робота, і поки що я не бачу суттєвих зрушень у цьому напрямку», – зазначив у коментарі Крим.Реалії міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян.

Фактично ми могли б цим «приземлити» російську авіацію

Ексміністр інфраструктури каже, на ці компанії можна тиснути за принципом «Добролёта». Коли в 2014 році, розірвали лізингові контракти і авіаперевізник закрився. Ще є механізм перекриття поставок запчастин і технічного обслуговування літаків, вважає експерт з дотримання євростандартів В’ячеслав Коновалов.

«Можна зробити як в Ірані – просто заблокувати поставки запчастин. Не секрет, що на Boeing та Airbus запчастини від жигулів не встановиш. Адже це будуть не сертифіковані запчастини. Тобто, літати ці літаки зможуть лише по Росії, але в шляхетне товариство їх вже не пустять», – пояснив Крим.Реалії експерт ГО «Європатруль» В’ячеслав Коновалов.

Не зважаючи на те, що російські літаки на материкову Україну не літають – їх все одно можна арештувати, наголошує адвокат Роман Марченко.

«У нас з багатьма державами підписані угоди про взаємну допомогу в кримінальних справах. І в рамках цього договору, навіть за кордоном, можна проводити арешти. Якщо з якоюсь державою немає такого договору – можна подавати клопотання про виконання рішення на принципах міжнародної взаємності. Так званий «принцип міжнародної ввічливості», – прокоментував адвокат, старший партнер ЮФ «Ілляшев та Партнери» Роман Марченко.

У деяких державах українські судові ухвали візьмуть до виконання автоматично, в деяких – доведеться ще отримати рішення місцевого суду. За оцінкою адвоката, процедуру арешту можна організувати від місяця до року. І якщо затриманий борт буде простоювати без роботи – авіакомпанія нестиме збитки.

Ще, як інструмент – тиск на самих пілотів. І такий прецедент вже є. Прокуратура АР Криму повідомляє, що вже оголосила дві підозри. Одну з ухвал відшукав Микита Панасенко.

Невідомого нам росіянина звинувачують у порушенні правил міжнародних польотів. Лише за 2019 рік, цей чоловік здійснив, щонайменше 62 перельоти з території Росії до Криму і назад. І того ж 2019 року він офіційно перебував на материковій Україні.

«Він був оголошений у розшук 24 лютого 2020 року, не лише у всеукраїнський, а навіть у міжнародний. Цікаво, що згідно даних прикордонної служби, цей громадянин 12.12.2019 покинув територію України на пункті пропуску Конотоп. Буквально за півтора місяці до того, як був оголошений у розшук, він втік до Росії», – розказав Крим.Реалії редактор Бюро судової інформації Микита Панасенко.

Більше подробиць у цій справі немає. І їх прокуратура поки що не розголошуватиме. Про це повідомили в офіційній відповіді на запит Крим.Реалії.

Порушення авіапростору над Кримом – це частина й великого суду в Гаазі, де Україна позивається до Росії через анексію Криму. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця каже, ця робота розпочалась ще у 2014 році, з першими ухваленими резолюціями.

«Резолюції 2014 року, резолюції які стосуються Криму – є системоутворюючим. Вони, так би мовити, є фундаментом і каркасом для діяльності Організації Об'єднаних Націй, всіх десятків агенцій організації, починаючи зі збору статистики і закінчуючи контролем над повітряним простором над Кримом. Крім того, ці резолюції є важливим чинником в розгляді судових справ як в Гаазі, так і Страсбурзі», – розповів у інтерв’ю Крим.Реалії постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

З 2018 року й до сьогодні, Державіаслужба зафіксувала 68 авіакомпаній, що незаконно літали до Криму. І це не лише російські фірми, у списку: три британські, одна сирійська та одна казахстанська компанії. На них, українською стороною, вже накладено штрафи. Та авіаперевізників це не зупиняє, аеропорт «Сімферополь» щодня приймає десятки літаків, а квиток можна купити у кілька кліків онлайн.

«Я вважаю, що це наслідок лукавої європейської позиції. З Росією зав'язані маса відносин. Обидва літаки якими я летів – це були абсолютно нові Airbus A-320. Значить – Росія вкладає гроші, а європейці заробляють. Розірвати такі стосунки для Європи, мені здається, не дуже приємна справа. Вони з одного боку кажуть, що підтримують Україну, а з іншого тут зав'язані величезні гроші. І Європа тут трохи лукавить, навіть дуже лукавить», – поділився своїми роздумами пасажир перельоту «Відень-Сімферополь» Олег Давидов.

Вони з одного боку кажуть, що підтримують Україну, а з іншого тут зав'язані величезні гроші

Ми направили запити у найбільші авіакомпанії, чиї літаки заочно арештувала кримська прокуратура.

Запитали позицію, щодо незаконних польотів у Крим і арешту їхніх літаків.

Чекали три тижні – та жодна з компаній на момент публікації матеріалу відповіді, нам так і не дала.

Читайте ще:

Рада ЄС розширила список санкцій, пов’язаних із будівництвом Керченського мосту​

Якщо Росія хоче дніпровську воду для Криму, вона повинна попросити – посол України в ООН

В анексованому Криму в російську армію призвали 25 тисяч осіб – МЗС України​