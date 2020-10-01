В анексованому Криму в російську армію призвали 25 тисяч осіб – МЗС України

З часу анексії у 2014 році в російську армію в Криму призвали близько 25 тисяч осіб, повідомило 1 жовтня Міністерство закордонних справ України.

«З початку окупації Росія провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тисяч осіб були незаконно призвані у збройні сили Росії», – йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що Росія «повинна припинити такі правопорушення і неухильно дотримуватися зобов’язань держави-окупанта».

«Закликаємо світове співтовариство належним чином відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться в заяві.

Міністерство нагадало, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, зокрема Конвенції про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту заборонено примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

4 квітня в Міністерстві оборони Росії повідомили, що мають намір призвати на військову службу 3300 кримчан, більшість з яких планують відправити на службу за межі Криму, до військових частин Південного та інших військових округів сусідньої Росії.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.