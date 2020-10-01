Рада ЄС розширила список санкцій, пов’язаних із будівництвом Керченського мосту

Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають, на думку Євросоюзу, цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Керченського мосту. Ці дані опубліковані у четвер в Офіційному журналі ЄС.

До оновленого списку санкцій увійшли Олександр Ганов, генеральний директор «Гранд Сервіс Експрес», і Леонід Риженькін, заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії «Стройгазмонтаж». Під санкції також потрапили «Ленпромтранспроект», Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, «Перша кримська страхова компанія».

Раніше посли ЄС схвалили санкції проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб за будівництво Керченського мосту. ЄС ввів санкції щодо компаній, які брали участь в будівництві цього мосту, в липні 2018 року.

Санкції проти Росії через анексію Криму були запроваджені в 2014 році, відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.