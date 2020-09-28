Посли ЄС схвалили санкції за будівництво Керченського мосту

Посли країн ЄС дали «зелене світло» новим санкціям за будівництво Керченського мосту в окупований Росією Крим.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, санкції запровадять щодо двох людей та чотирьох компаній, відповідальних за будівництво.

Офіційно санкції запровадять пізніше цього тижня.

Санкції проти Росії були запроваджені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. Відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.

Крім того, ЄС запровадив секторальні санкції проти Росії, вони діють наразі до 31 січня 2021 року; а також пакети санкцій проти Росії через окупацію та анексію українського півострова Крим – вони діють до 23 червня 2021 року.