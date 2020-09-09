Посли країн ЄС схвалили продовження персональних санкцій через Крим

Комітет постійних представників країн ЄС узгодив в середу без обговорення продовження на пів року індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Він також вказав, що незабаром у список санкцій додадуть 15 осіб і організації, пов’язаних із будівництвом Керченського мосту.

«Посланці ЄС дали зелене світло на продовження санкцій на 6 місяців щодо 175 осіб та 44 організацій, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України. Невдовзі близько 15 осіб і кілька організацій будуть додані в цей список через будівництво Керченського мосту», – написав він у твітері.

ЄС ввів санкції щодо компаній, які брали участь в будівництві цього мосту, в липні 2018 року.

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18 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Рада Європейського союзу продовжила на рік санкції проти Росії через анексію Криму.

Санкції були запроваджені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.