Поліція АРК оголосила підозру учаснику «самооборони Криму»

Поліція АР Крим та Севастополя оголосила про підозру чоловікові, якого підозрюють в участі у збройному формуванні «самооборона Криму». Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Встановлено, що після окупації півострову підозрюваний, усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно вступив до непередбаченого Конституцією та законами України збройного формування «Самооборона Криму». На початку березня 2014 року проходив службу на блок-посту «Орловский мост», розташованому при в’їзді до Севастополя», – мовиться у повідомленні.

За даними поліції, підозрюваний, спільно з іншими особами зі складу «самооборони Криму», виконував протиправні накази так званих «ватажків» зазначеного збройного формування шляхом погроз застосування фізичної сили і вогнепальної зброї, здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухалися в напрямку Севастополя.

«Наразі останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України», – заявили у поліції.

Ім’я та прізвище підозрюваного не вказані. Його публічних коментарів з приводу звинувачень поліції немає.

Прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний раніше повідомляв, що правоохоронцями було ідентифіковано понад тисячу учасників «самооборони Криму».