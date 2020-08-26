Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
26 серпня 2020, Київ 08:39
Політика

Чому «герой анексії» Криму перебрався до Києва?

Олександр Расшивалов. Прокуратура Автономної Републіки Крим звинувачує ялтинця в участі у «cамообороні Криму» у 2014-му (Facebook/Александр Сергеевич Расшивалов)

Ялтинця Олександра Расшивалова підозрюють в участі в так званій «самообороні Криму» у 2014-му. Під час обшуку в квартирі Расшивалова, який уже кілька років живе в Києві, силовики знайшли його військовий квиток російської армії. Голосіївський районний суд Києва обрав для кримчанина домашній арешт.

Військовий квиток Збройних сил Росії Олександра Расшивалова
Військовий квиток Збройних сил Росії Олександра Расшивалова

Олександр Расшивалов активний у соцмережах. Веде дві сторінки у соцмережі «ВКонтакте», одну у фейсбуці, знімає відео для свого ютуб-каналу. З відкритих джерел відомо: ялтинець навчався в Національній академії внутрішніх справ України. У Криму працював за спеціальністю. Це підтверджує Ігор Поночовний – прокурор АР Крим у Києві.

Ігор Поночовний – прокурор АР Крим у Києві
Ігор Поночовний – прокурор АР Крим у Києві

«До 2014 року цей громадянин проходив службу в органах МВС, зараз уже в поліції, в карному розшуку працював… Перед окупацією він був звільнений», – каже Поночовний.

Під час анексії Олександр Расшивалов – відеоблогер. У лютому 2014-го знімає проукраїнську акцію в Ялті – вшанування загиблих на Майдані в Києві. Провокує охоронців, які захищають проукраїнських активістів.

Також стрімить із проросійських мітингів у Ялті й підтримує їх.

Із соцмереж відомо: Расшивалов захоплюється боксом і мотоциклами. Завдяки службі в поліції знає, як поводитись зі зброєю. За даними слідчих кримської прокуратури в Києві, під час анексії вступає до незаконного збройного формування «самооборона Криму».

Прокурор Ігор Поночовний розповідає: «Одне з його завдань – контрольно-пропускний пункт у місті Ялті, на східному в’їзді до міста, у них там був організований блокпост, де вони чергували. Відповідно, перевіряли автомобілі, перевіряли громадян, підтримували ту легенду, створену Росією, що на Крим «наступають бендерівці» і таке інше. Тобто був одним із активних учасників цієї організації».

У квітні 2014-го Расшивалов знімає відкриття офісу громадської організації «Народное единство». У прокуратурі Криму в Києві переконані: підозрюваний пов’язаний із цією організацією. Її засновник – бізнесмен Віталій Ахметов. Він фінансував «російську весну» в Ялті, пише сайт «Миротворець».

Віталій Ахметов, бізнесмен із Ялти
Віталій Ахметов, бізнесмен із Ялти

Ось що про Ахметова розповідає ялтинський журналіст Сергій Сардико: «Ахметов брав активну участь в організації «референдуму» й інших заходів… Він заявляв там свою політичну платформу, своє бачення ситуації, а потім він зник, ну, прізвище ж у нього гучне. Воно, як я розумію, використовувалося в деяких ситуаціях».

Віталій Сардико, ялтинський журналіст
Віталій Сардико, ялтинський журналіст

У 2016-му Расшивалова нагороджують медаллю Міністерства оборони Росії – «За повернення Криму».

Посвідчення до медалі Олександра Расшивалова від Міністерства оборони Росії
Посвідчення до медалі Олександра Расшивалова від Міністерства оборони Росії

Але вже через рік «ветеран анексії» – на лаві підсудних. За крадіжку мобільного телефона. Ось що мовиться у вироку Ялтинського міського суду, підконтрольного Росії: «…із корисливих мотивів, із метою наживи, діючи відкрито, підбіг ззаду до потерпілої ОСОБА_1 і вирвав із її рук мобільний телефон «Lenovo», що їй належить, модель «S660» в корпусі металевого кольору, ІМЕІ 1 №…, ІМЕІ 2 №…, вартістю 18 000 рублів».

320 годин виправних робіт – вирок Расшивалову. Чи відбував він покарання – невідомо.

Але після цього ялтинець переїжджає до Києва. Восени 2019-го він реєструє під Києвом фірму, що займається торгівлею залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням.

Цьогоріч у Києві кримчанина розшукав департамент контррозвідки СБУ. Далі за справу взялася прокуратура Криму в Києві.

Обшук у помешканні Олександра Расшивалова в Києві співробітниками департаменту контррозвідки СБУ
Обшук у помешканні Олександра Расшивалова в Києві співробітниками департаменту контррозвідки СБУ

За участь у незаконних збройних формуваннях Олександрові Расшивалову загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Ми розшукали ялтинця в Києві, він мав би бути вдома під домашнім арештом, але вдома ми його не застали.

Cпальний район у Києві на лівому березі Дніпра
Cпальний район у Києві на лівому березі Дніпра

– Добрий день, а ми шукаємо Олександра Сергійовича Расшивалова.

– Добрий день, так.

– А він тут живе?

– Так.

– А можна з ним поспілкуватися?

– А його зараз немає вдома.

– А, може, телефон його підкажете?

– Ні, не підкажу, вибачте, хлопці.

Ми додзвонились Расшивалову, але від інтерв’ю він відмовився.

Журналіст Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода, телефонує Олександрові Расшивалову
Журналіст Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода, телефонує Олександрові Расшивалову

– Я – Дмитро Євчин, журналіст Крим.Реалії. Олександре Сергійовичу, хочемо запросити вас на інтерв’ю.

– Я не хочу.

Приблизно 1000 так званих «самооборонівців Криму» вже ідентифіковані, переконують у прокуратурі Криму в Києві. І додають: затримали приблизно 20 учасників незаконних збройних формувань на анексованому півострові.

Відеосюжет про Олександра Расшивалова російською мовою:

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG