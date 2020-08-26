Чому «герой анексії» Криму перебрався до Києва?

Ялтинця Олександра Расшивалова підозрюють в участі в так званій «самообороні Криму» у 2014-му. Під час обшуку в квартирі Расшивалова, який уже кілька років живе в Києві, силовики знайшли його військовий квиток російської армії. Голосіївський районний суд Києва обрав для кримчанина домашній арешт.

Олександр Расшивалов активний у соцмережах. Веде дві сторінки у соцмережі «ВКонтакте», одну у фейсбуці, знімає відео для свого ютуб-каналу. З відкритих джерел відомо: ялтинець навчався в Національній академії внутрішніх справ України. У Криму працював за спеціальністю. Це підтверджує Ігор Поночовний – прокурор АР Крим у Києві.

«До 2014 року цей громадянин проходив службу в органах МВС, зараз уже в поліції, в карному розшуку працював… Перед окупацією він був звільнений», – каже Поночовний.

Під час анексії Олександр Расшивалов – відеоблогер. У лютому 2014-го знімає проукраїнську акцію в Ялті – вшанування загиблих на Майдані в Києві. Провокує охоронців, які захищають проукраїнських активістів.

Також стрімить із проросійських мітингів у Ялті й підтримує їх.

Із соцмереж відомо: Расшивалов захоплюється боксом і мотоциклами. Завдяки службі в поліції знає, як поводитись зі зброєю. За даними слідчих кримської прокуратури в Києві, під час анексії вступає до незаконного збройного формування «самооборона Криму».

Прокурор Ігор Поночовний розповідає: «Одне з його завдань – контрольно-пропускний пункт у місті Ялті, на східному в’їзді до міста, у них там був організований блокпост, де вони чергували. Відповідно, перевіряли автомобілі, перевіряли громадян, підтримували ту легенду, створену Росією, що на Крим «наступають бендерівці» і таке інше. Тобто був одним із активних учасників цієї організації».

У квітні 2014-го Расшивалов знімає відкриття офісу громадської організації «Народное единство». У прокуратурі Криму в Києві переконані: підозрюваний пов’язаний із цією організацією. Її засновник – бізнесмен Віталій Ахметов. Він фінансував «російську весну» в Ялті, пише сайт «Миротворець».

Ось що про Ахметова розповідає ялтинський журналіст Сергій Сардико: «Ахметов брав активну участь в організації «референдуму» й інших заходів… Він заявляв там свою політичну платформу, своє бачення ситуації, а потім він зник, ну, прізвище ж у нього гучне. Воно, як я розумію, використовувалося в деяких ситуаціях».

У 2016-му Расшивалова нагороджують медаллю Міністерства оборони Росії – «За повернення Криму».

Але вже через рік «ветеран анексії» – на лаві підсудних. За крадіжку мобільного телефона. Ось що мовиться у вироку Ялтинського міського суду, підконтрольного Росії: «…із корисливих мотивів, із метою наживи, діючи відкрито, підбіг ззаду до потерпілої ОСОБА_1 і вирвав із її рук мобільний телефон «Lenovo», що їй належить, модель «S660» в корпусі металевого кольору, ІМЕІ 1 №…, ІМЕІ 2 №…, вартістю 18 000 рублів».

320 годин виправних робіт – вирок Расшивалову. Чи відбував він покарання – невідомо.

Але після цього ялтинець переїжджає до Києва. Восени 2019-го він реєструє під Києвом фірму, що займається торгівлею залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням.

Цьогоріч у Києві кримчанина розшукав департамент контррозвідки СБУ. Далі за справу взялася прокуратура Криму в Києві.

За участь у незаконних збройних формуваннях Олександрові Расшивалову загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Ми розшукали ялтинця в Києві, він мав би бути вдома під домашнім арештом, але вдома ми його не застали.

– Добрий день, а ми шукаємо Олександра Сергійовича Расшивалова.

– Добрий день, так.

– А він тут живе?

– Так.

– А можна з ним поспілкуватися?

– А його зараз немає вдома.

– А, може, телефон його підкажете?

– Ні, не підкажу, вибачте, хлопці.

Ми додзвонились Расшивалову, але від інтерв’ю він відмовився.

– Я – Дмитро Євчин, журналіст Крим.Реалії. Олександре Сергійовичу, хочемо запросити вас на інтерв’ю.

– Я не хочу.

Приблизно 1000 так званих «самооборонівців Криму» вже ідентифіковані, переконують у прокуратурі Криму в Києві. І додають: затримали приблизно 20 учасників незаконних збройних формувань на анексованому півострові.

Відеосюжет про Олександра Расшивалова російською мовою: