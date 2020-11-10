У російських ЗМІ в Криму скоротилася кількість новин про Україну – ІМІ

Кількість новин зі згадуванням України в російських засобах масової інформації в анексованому Криму скоротилася втричі за останні півтора року, повідомили в Інституті масової інформації.

В ІМІ провели моніторинг таких ЗМІ, як «Крыминформ», «РИА Новости Крым», «Новый Севастополь», «Вести Крым» і «Новости Севастополя».

«Чим більше часу проходить із моменту окупації Криму, тим менше Україна присутня в інформаційному просторі півострова. За даними моніторингу Інституту масової інформації, тільки за останні півтора року кількість новин про Україну в найпопулярніших кримських медіа скоротилася втричі (зі 155 новин станом на квітень 2019-го до всього 57 – у жовтні 2020-го)», – йдеться в матеріалі ІМІ.

Як уточнили в організації, кримські ЗМІ публікують інформацію в основному пов’язану з адмінкордоном, а також таку, яка «спотворює Україну в очах кримського суспільства».

Так, за період моніторингу в матеріалах досліджуваних видань зафіксували 57 новин, в яких згадувалися слова «Україна» й «українці», при цьому, наприклад, «Новый Севастополь» не зробив жодної новини з цими словами, а «Новости Севастополя» – 26.

В ІМІ з’ясували, що основною темою новин цих медіа стала війна на сході України – на неї припало 25% всіх матеріалів. Друге місце зайняла пандемія коронавірусу – 10,5%, на третьому опинилися новини про конституційну кризу, місцеві вибори, незаконну міграцію і контрабанду (по 8,5%). Більшість цих новин розміщені на сайті «Новости Севастополя».

При цьому російські ЗМІ в Криму використовували як джерела інформації про війну на Донбасі сайти підтримуваних Росією угруповань «Л/ДНР», звідки передруковували, зокрема, фейки про «американську вакцину».

Лише третину новин про Україну кримські медіа робили з посиланням на офіційні українські державні структури, у чверті вони посилаються на держструктури і осіб із Росії. У 21% новин джерелом інформації є ЗМІ Росії і «Л/ДНР».

На українські ЗМІ припадає 10,5% джерел і це в основному медіа з проросійською позицією (зокрема, «Страна», 112.ua).

«Після перегляду новин окупованого півострова створюється враження, що повідомлення про Україну не зникли з його інформаційного простору тільки з однією метою – щоб постійно нагадувати кримчанам про правильність «приєднання» Криму до Росії», – резюмували фахівці ІМІ.