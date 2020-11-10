У російських ЗМІ в Криму скоротилася кількість новин про Україну – ІМІ

Кількість новин зі згадуванням України в російських засобах масової інформації в анексованому Криму скоротилася втричі за останні півтора року, повідомили в Інституті масової інформації.
В ІМІ провели моніторинг таких ЗМІ, як «Крыминформ», «РИА Новости Крым», «Новый Севастополь», «Вести Крым» і «Новости Севастополя».
«Чим більше часу проходить із моменту окупації Криму, тим менше Україна присутня в інформаційному просторі півострова. За даними моніторингу Інституту масової інформації, тільки за останні півтора року кількість новин про Україну в найпопулярніших кримських медіа скоротилася втричі (зі 155 новин станом на квітень 2019-го до всього 57 – у жовтні 2020-го)», – йдеться в матеріалі ІМІ.
Як уточнили в організації, кримські ЗМІ публікують інформацію в основному пов’язану з адмінкордоном, а також таку, яка «спотворює Україну в очах кримського суспільства».
Так, за період моніторингу в матеріалах досліджуваних видань зафіксували 57 новин, в яких згадувалися слова «Україна» й «українці», при цьому, наприклад, «Новый Севастополь» не зробив жодної новини з цими словами, а «Новости Севастополя» – 26.
В ІМІ з’ясували, що основною темою новин цих медіа стала війна на сході України – на неї припало 25% всіх матеріалів. Друге місце зайняла пандемія коронавірусу – 10,5%, на третьому опинилися новини про конституційну кризу, місцеві вибори, незаконну міграцію і контрабанду (по 8,5%). Більшість цих новин розміщені на сайті «Новости Севастополя».
При цьому російські ЗМІ в Криму використовували як джерела інформації про війну на Донбасі сайти підтримуваних Росією угруповань «Л/ДНР», звідки передруковували, зокрема, фейки про «американську вакцину».
Лише третину новин про Україну кримські медіа робили з посиланням на офіційні українські державні структури, у чверті вони посилаються на держструктури і осіб із Росії. У 21% новин джерелом інформації є ЗМІ Росії і «Л/ДНР».
На українські ЗМІ припадає 10,5% джерел і це в основному медіа з проросійською позицією (зокрема, «Страна», 112.ua).
«Після перегляду новин окупованого півострова створюється враження, що повідомлення про Україну не зникли з його інформаційного простору тільки з однією метою – щоб постійно нагадувати кримчанам про правильність «приєднання» Криму до Росії», – резюмували фахівці ІМІ.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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