Джеппар: ФСБ створює «міфи» про шпигунів у анексованому Криму

Федеральна служби Росії штучно створює в Криму міфи про «шпигунів», вважає перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар. Про це вона написала на своєму Фейсбуці, зазначивши, що в листопаді виповнюється чотири роки з моменту арешту фігарунтів «справи українських диверсантів» Криму – Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова та Володимира Дудки.

«Такі справи є активними діями ФСБ по наповненню міфів про «шпигунів» та «переможну боротьбу» з ними. По суті, фабрикація політично вмотивованих справ проти громадян України є однією з ключових репресивних практик російських окупантів у Криму», – написала Джеппар.

ФСБ чи Міністерство закордонних справ Росії наразі публічно не коментували заяву Джеппар.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки. У Міноборони України відкинули ці заяви російських спецслужб.

У квітні цього року підконтрольний Росії суд у Криму засудив Володимира Дудку й Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Дмитра Штиблікова до п’яти років колонії суворого режиму. Штибліков перед цим пішов на угоду зі слідством і визнав провину.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з вироками.