В СБУ підтвердили відкриття кримінальної справи проти Шарія за мапу України без Криму

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо блогера Анатолія Шарія – цю інформацію проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.

СБУ розслідує провадження за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу – «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Це сталося після того, як на своєму Ютуб-каналі Шарій використав мапу України, на якій не було анексованого Криму і окупованих частин Донбасу.

Відтак Гітлянська підтвердила інформацію, яку напередодні оприлюднив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Він оприлюднив відповідь СБУ на його вимогу надати діям Шарія правову оцінку.

У відповідь на це блогер оприлюднив мапу України, яку використало українське Міністерство охорони здоров’я, стверджуючи, що відомство нібито припустилося такого ж порушення.

На мапі МОЗ окупована частина Донбасу та анексований Крим дійсно позначені сірим, як такі, щодо яких немає офіційних даних по захворюваності на COVID-19, однак вони іншого кольору, ніж сусідня Росія, та відокремлені від неї лінією, що позначає державний кордон.