В СБУ підтвердили відкриття кримінальної справи проти Шарія за мапу України без Криму

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо блогера Анатолія Шарія – цю інформацію проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.
СБУ розслідує провадження за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу – «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Це сталося після того, як на своєму Ютуб-каналі Шарій використав мапу України, на якій не було анексованого Криму і окупованих частин Донбасу.
Відтак Гітлянська підтвердила інформацію, яку напередодні оприлюднив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Він оприлюднив відповідь СБУ на його вимогу надати діям Шарія правову оцінку.
У відповідь на це блогер оприлюднив мапу України, яку використало українське Міністерство охорони здоров’я, стверджуючи, що відомство нібито припустилося такого ж порушення.
На мапі МОЗ окупована частина Донбасу та анексований Крим дійсно позначені сірим, як такі, щодо яких немає офіційних даних по захворюваності на COVID-19, однак вони іншого кольору, ніж сусідня Росія, та відокремлені від неї лінією, що позначає державний кордон.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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