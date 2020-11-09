Сорок два роки ув’язнення на трьох. У Росії засудили до великих термінів трьох фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Рустему Емірусеїнову дали 17 років, Арсену Абхаїрову – 13 Ескендеру Абдулганієву – 12 років. Перші два роки їх триматимуть у в’язниці, далі - у колоніях суворого режиму. Правозахисний центр «Меморіал» визнав чоловіків політичними в’язнями. Оголошення вироку супроводжувалося безпрецедентними заходами з боку російських силовиків. Групу підтримки, а це приблизно 200 кримських татар, затримали дорогою до Ростова на Керченському мосту. Протримали там всю ніч, на ранок навіть підтягнули Росгвардію. Активісти «Кримської солідарності» вважають, що ці дії свідчать про страх та бажання не дати світу побачити єдність кримських татар.