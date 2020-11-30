Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов сумнівається, що МОЗ пропонуватиме продовжити карантин вихідного дня.

«Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію (продовжити карантин вихідного дня – ред.)», – сказав Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, карантин вихідного дня не дозволив досягти того ефекту, «на який ми розраховували спочатку, тому що українці не дотримувалися його в повному обсязі, як ми це прописували».

11 листопада у зв’язку зі значним зростанням кількості нових випадків COVID-19 уряд України ухвалив нові протиепідемічні обмеження. Карантин вихідного дня був запроваджений на шість вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 і 29 листопада. Він діяв з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Свою діяльність могли продовжувати продуктові магазини, заклади, які надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, установи медичної та ветеринарної практик, автозаправки без зон харчування, підприємства, які надають послуги з технічного обслуговування те ремонту транспортних засобів.