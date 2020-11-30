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30 листопада 2020, Київ 23:18
Новини | Коронавірус

Степанов сумнівається, що МОЗ пропонуватиме продовжити карантин вихідного дня

Степанов: карантин вихідного дня не дозволив досягти того ефекту, «на який ми розраховували спочатку, тому що українці не дотримувалися його в повному обсязі, як ми це прописували»

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов сумнівається, що МОЗ пропонуватиме продовжити карантин вихідного дня.

«Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію (продовжити карантин вихідного дня – ред.)», – сказав Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, карантин вихідного дня не дозволив досягти того ефекту, «на який ми розраховували спочатку, тому що українці не дотримувалися його в повному обсязі, як ми це прописували».

11 листопада у зв’язку зі значним зростанням кількості нових випадків COVID-19 уряд України ухвалив нові протиепідемічні обмеження. Карантин вихідного дня був запроваджений на шість вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 і 29 листопада. Він діяв з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Свою діяльність могли продовжувати продуктові магазини, заклади, які надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, установи медичної та ветеринарної практик, автозаправки без зон харчування, підприємства, які надають послуги з технічного обслуговування те ремонту транспортних засобів.

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