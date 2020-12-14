Нові карантинні обмеження: уряд заборонив масові заходи в школах і роботу музеїв

З 19 грудня в Україні діятиме низка нових обмежень для запобігання поширенню коронавірусної хвороби – про це повідомив Кабінет міністрів 14 грудня.

Під нову заборону підпадають:

масові заходи (свята, концерти) в закладах освіти за участі дітей з більше ніж однієї групи чи класу та в присутності глядачів

святкові заходи, бенкети, майстеркласи, публічні події в закладах розваг і громадськго харчування

прийом відвідувачів у музеях та галереях, якщо в залі більше ніж одна людина на 10 квадратних метрів

релігійні заходи в приміщенні, за участі більше однієї людини на 5 квадратних метрів, і на вулиці – з дотриманням дистанції менше ніж 1,5 метри

Також набуває чинності анонсована раніше міністром охорони здоров’я Максимом Степановим зміна в обмеженнях для закладів харчування – вони можуть працювати до 23 години, але мають завершувати розрахунки до 22-ї. З 23-ї до 7 ранку кафе та ресторани можуть продавати їжу з доставкою та навинос.

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Ухвалені раніше обмеження, такі як заборона перебувати в громадських місцях без масок, проведення масових заходів з більше ніж 20 людьми та інші, продовжують діяти.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.