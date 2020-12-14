Кличко: у лікарнях Києва з діагнозом COVID-19 перебувають понад 2 тисячі людей, за минулу добу 13 – померли

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні у столичних лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19 перебувають 2083 пацієнти.

«В тому числі 16 дітей. Ще 418 пацієнтів – з підозрою на захворювання, серед них – 4 дитини. У важкому стані 1324 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 239 хворих. 34 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневу підтримку отримують 1477 хворих», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що за минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Усього у столиці виявили минулої доби 605 нових хворих на COVID-19, 13 людей померли. Одужали за минулу добу 87 людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці 91 743, коронавірус забрав життя 1597 киян, одужали 28 904 мешканців Києва.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 900 666 людини, померли – 15 247, одужали – 506 718.