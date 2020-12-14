В Україні виявили 6 451 новий випадок COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби, 13 грудня, виявили 6 451 новий випадок COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

«Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 895 осіб; летальних випадків – 93; одужали – 5 154 особи», – повідомив Степанов.

Повідомляється, що напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

За даними МОЗ, здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089). За весь час пандемії в Україні проведено 5 052 686 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 900 666 людини, померли – 15 247, одужали – 506 718.