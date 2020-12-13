У Німеччині з 16 грудня посилять локдаун

Німеччина з 16 грудня посилить локдаун, оскільки країна продовжує боротьбу з другою хвилею коронавірусу. Про це заявила 13 грудня канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Вона зазначила, що уряди земель погодили з федеральною владою нові карантинні заходи, які включають закриття більшості магазинів до кінця Нового року.

Протягом узгодженого періоду, який розпочнеться 16 грудня і триватиме до 10 січня, школи також будуть закриті. Працюватимуть лише основні заклади: супермаркети, аптеки та банки.

Німеччина вже шість тижнів перебуває в умовах часткового локдауну, зокрема там зачинені заклади громадського харчування.

Втім, кількість інфікованих коронавірусом та пов’язаних з ним летальних випадків, як і в інших європейських країнах, зростає.

У світі, станом на 13 грудня, виявили понад 71,7 мільйона інфікованих коронавірусом, померли більш ніж 1,6 мільйона людей, одужали майже 47 мільйонів.