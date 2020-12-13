США планують почати вакцинацію від коронавірусу 14 грудня

Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer / BioNTech надійде вранці в понеділок, 14 грудня, в медичні установи різних штатів.

Адміністрація США затвердила вакцину для екстреного використання пізно ввечері в п'ятницю.

США стали шостою країною, яка схвалила цю вакцину після Великої Британії, Канади, Бахрейна, Саудівської Аравії та Мексики. Схвалення цієї вакцини в ЄС очікується найближчими тижнями.

Ця вакцина під час випробувань показала 95% ефективності проти COVID-19. Її затвердили, попри занепокоєння щодо алергічних реакцій, які виникли у двох людей, що отримали щеплення у Великій Британії. Співробітники FDA запевнили, що документи до вакцини Pfizer чітко застерігатимуть проти щеплення цією вакциною осіб з серйозними випадками алергій.

Медики планують почати щеплення у понеділок. Влада обіцяє поставити 2,9 мільйона доз вакцини.

Вакцину відсилатимуть з центрів компанії у Мічигані та Вісконсині у спеціальних контейнерах, які мають забезпечити необхідну для зберігання препарату температуру у -70 градусів з Цельсієм. Кожен контейнер оснащений датчиком для відслідковування температурного режиму.

Американська компанія медичних поставок McKesson окремо надсилатиме пакети шприців та інших необхідних матеріалів для проведення щеплень.

Президент США Дональд Трамп привітав схвалення вакцини. «Сьогоднішнє досягнення є нагадуванням про необмежений потенціал Америки», – наголосив він у відеоповідомленні.

Pfizer зобов’язалась поставити 100 мільйонів доз вакцини до США. Вакцина буде безкоштовною для споживачів.

Вакцина розроблена іншою компанією, Moderna, перебуває на розгляді регулятора. США замовили 200 мільйонів доз цієї вакцини.

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив про небезпеку «вакцинного націоналізму», який поширюється «повним ходом». Ґутерріш зазначив, що населення країн, що розвиваються, спостерігають за підготовкою кампаній з вакцинації проти COVID-19 у деяких заможніших державах, і задаються питанням, чи отримають вони доступ до вакцин і коли це станеться.