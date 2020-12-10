Алергія на вакцину від Covid-19: що сталося у Британії і що це означає для України?

Із початком масової вакцинації у Британії світом розлетілася новина про гостру алергічну реакцію на вакцину Pfizer та BioNTech у двох людей. Що це означає?

Що сталося?

У двох працівників Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS) з’явилася гостра алергічна реакція на щеплення новою вакциною від коронавірусу від Pfizer та BioNTech.

Обидва працівники мають історію серйозних алергічних реакцій. Як повідомляє BBC, вони носили з собою спеціальний шприц з адреналіном.

Сталося це у перший день початку масової імунізації у цій країні. Обидвом одразу надали допомогу і наразі з ними все добре.

Однак новина викликала чимало інтересу і особливо привернула увагу людей, схильних до скептицизму щодо коронавірусу та вакцини.

Що на це сказав регулятор?

Британське Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення поки порадило відмовитися від щеплення Pfizer/BioNTech тим, хто має серйозні алергічні реакції на медичні препарати або їжу. Питання вивчатимуть.

Порада каже: «Будь-яка особа, яка в анамнезі мала істотну алергічну реакцію на вакцину, ліки чи їжу (наприклад, анафілактоїдна реакція в анамнезі або ті, кому рекомендували носити автоін’єктор з адреналіном), не повинна отримувати вакцину Pfizer/Biontech. Реанімаційні засоби повинні бути доступні постійно для всіх щеплень. Вакцинацію слід проводити лише в тих установах, де доступні реанімаційні заходи».

Алергія на вакцину – це нормально?

Різні вакцини, не тільки від коронавірусу, дійсно можуть викликати алергічну реакцію, але рідко. Тобто алергія сама по собі не є чимось несподіваним, кажуть експерти.

Якщо подивитися на перелік побічних дій більшості відомих лікарських препаратів, можна побачити список дуже невтішних можливих реакцій, але їхня поява, явище рідкісне.

Американське дослідження 2015 року, що вивчало рівень анафілаксії – важкої алергічної реакції, що загрожує життю, виявило, що вона виникає приблизно раз на мільйон доз вакцин.

Тоді дослідження вивчали реакції дітей та дорослих, які отримали вакцини проти численних захворювань, включаючи поліомієліт, кір та менінгіт, йдеться у статті AP.

«У Британії в 2012 році було близько семи госпіталізацій на кожні 100 000 людей з важкою алергією. Сюди входили різні активатори, такі як їжа, наркотики та укуси комах», – сказала Луїза Джеймс, експертка з імунології з Лондонського університету королеви Мері в коментарі Reuters.

Смертельні випадки від алергій при цьому залишаються дуже рідкісними, наголошує вона.

Як і у випадку з усіма продуктами харчування та ліками, існує дуже мала ймовірність алергічної реакції на будь-яку вакцину



«Як і у випадку з усіма продуктами харчування та ліками, існує дуже мала ймовірність алергічної реакції на будь-яку вакцину. Однак важливо, щоб ми поставили цей ризик у перспективу. Виникнення будь-якої алергічної реакції було одним із факторів, що відстежувались у фазі 3 клінічного випробування цієї вакцини Pfizer/BioNTech Covid-19…При цьому вони повідомили про дуже малу кількість алергічних реакцій як у групах вакцин, так і у плацебо (0,63% та 0,51%), – цитує видання The Guardian Пітера Опеншоу, професора експериментальної медицини в Імперському коледжі Лондона.

Чи треба мені хвилюватися?

«Для населення у цілому це не означає, що їм потрібно буде турбуватися щодо щеплення», – цитує агентство Стівена Еванса, експерта з вакцин у Лондонській школі гігієни та тропічної медицини.

Експерт наголошує: навіть звичайна їжа може викликати серйозну алергію. Однак стосується це далеко не кожного.

Мітчелл Грейсон, директор відділу алергії та імунології в Національній дитячій лікарні в Огайо, висловив занепокоєння тим, що така ситуація може зменшити інтерес людей до щеплень.

«Я переживаю, що вся подія призведе до того, що мільйони людей вирішать не робити щеплення через те, що почули», – сказав він в коментарі Reuters.

Справа у чутливості до компонентів у складі вакцини, наприклад, желатин або яєчний білок, або ж на саму вакцину у цілому, пояснюють експерти. Скажімо, людям, які страждають алергією на яйця, іноді рекомендують не робити щеплення від грипу, повідомляє AP.

Як проходить масова імунізація у Британії?

Органи охорони здоров'я Великобританії 8 грудня почали вакцинацію від COVID-19.

Перші 800 тисяч доз вакцини, розробленої Pfizer та BioNTech, яка, за словами компаній, ефективна проти COVID-19 на 95 відсотків, призначені для людей, старших за 80 років, які або госпіталізовані, або вже мають планові медичні відвідування, а також працівників будинків для людей похилого віку.

Представники національної системи охорони здоров’я (NHS) просять громадськість, бути терплячою, тому що на ранніх стадіях вакцинувати будуть тільки тих, хто піддається найбільшому ризику. Більшості людей доведеться почекати до наступного року, перш ніж програму вакцинації розширять.

Коли вакцина буде в Україні?

В Україні прогнозують, що масова вакцинація може розпочатися навесні або влітку 2021 року.

Україна названа серед тих, гостро вражених COVID-19 країн, де уряди не змогли укласти суттєвих прямих угод на придбання вакцин з провідними компаніями-розробниками. Натомість Україна та багато інших покладаються на програму COVAX за участю 189 держав під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Українські посадовці кажуть, що у межах COVAX сподіваються отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, що може бути достатньо для щеплення 4 мільйонів людей.

Нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я також повідомили, що Україна звернулася до США з проханням розглянути її як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин проти COVID-19 «в режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях». Як повідомила ввечері 7 грудня пресслужба відомства, про це йшлося під час телефонної розмови очільника МОЗ Максима Степанова з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.