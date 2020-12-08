Україна хоче отримати у США вакцину проти COVID-19 «в режимі тестування» – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що Україна звернулася до США з проханням розглянути її як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин проти COVID-19 «в режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях». Як повідомила ввечері 7 грудня пресслужба відомства, про це йшлося під час телефонної розмови очільника МОЗ Максима Степанова з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

«Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX», – сказав Максим Степанов.

МОЗ вказує, що за словами Крістіни Квін, її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни.

«Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Окрім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та об’єми поставки», – цитує Крістіну Квін пресслужба МОЗ.

4 грудня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав технічні документи з альянсом приватних та урядових організацій GAVI на постачання в Україну вакцини від коронавірусу. Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, до кінця 2021 року безкоштовну вакцину від коронавірусу отримає понад 20 мільйонів українців.