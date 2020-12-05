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05 грудня 2020, Київ 14:45
Новини | Коронавірус

Степанов підписав документи на постачання в Україну 8 млн доз вакцин

Степанов повідомив про технічну домовленість щодо постачання в Україну вакцини від коронавірусу

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив на брифінгу 5 грудня, що він підписав технічні документи з альянсом приватних та урядових організацій GAVI на постачання в Україну вакцини від коронавірусу.

«Вчора я підписав технічні важливі документи з альянсом GAVI з ініціативи COVAX. Відповідно до цієї глобальної ініціативи, ми повинні отримати 8 млн доз вакцин, які прийдуть до нас в країну», – зазначив Степанов.

За його словами, вакцину в Україні очікують наприкінці 1-го – на початку 2-го кварталу наступного року.

За весь час пандемії в Україні, станом на 5 грудня, захворіли понад 801 тисяча людей, більш ніж 412 тисяч одужали, померли – 13 421.

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