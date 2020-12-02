Британія стала першою країною, яка схвалила використання вакцини від Pfizer та BioNTech

2 грудня Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила використання вакцини від коронавірусу, виробленої фармацевтичними кампаніями Pfizer (США) та BioNTech (Німеччина).

У британському уряді кажуть, що вакцина буде доступна по всій країні з наступного тижня. Комітет з вакцин вирішить, які пріоритетні групи будуть щеплені в першу чергу, наприклад, жителі будинків для людей похилого віку, медичний персонал, літні люди і люди, які клінічно вкрай вразливі для коронавірусу.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла назвав рішення британського уряду «історичним моментом».

Вакцина розглядається як найкращий шанс для світу повернутися до деякої подоби нормального життя в умовах глобальної пандемії, що забрала життя майже 1,5 мільйона людей.

Американська компанія Pfizer та німецька компанія BioNTech раніше подали заявку на екстрену реєстрацію їхньої вакцини від коронавірусу у Європейському союзі.

Ліцензію на використання вакцини у США та ЄС також намагається отримати ще одна американська компанія Moderna. Компанія стверджує, що вакцина виявилася ефективною в 94,1% випадків.