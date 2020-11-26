Перша вакцина проти COVID-19 буде доступна у США до кінця грудня – Байден

Новообраний президент США Джо Байден закликав американців набратись сміливості перед наростаючою пандемією коронавірусу і запевнив, що Америка «не програє цю війну». Також він сказав, коли перша вакцина проти «COVID-19» стане доступною для американців. Подробиці передає «Голос Америки»

Перед Днем подяки новообраний президент США Джо Байден, виступаючи онлайн зі свого дому у Вілмінгтоні (штат Делавер), пообіцяв, що «уся країна буде вакцинована щойно це буде можливо. Є реальна надія, то ж зачекайте. Це не триватиме завжди».

Уся країна буде вакцинована щойно це буде можливо



За його словами, перша вакцина проти коронавірусу може бути доступною для американців до кінця грудня.

Байден додав, що американці мають пристосуватись до тих заходів захисту, до яких багато хто не хотів вдаватись або свідомо ігнорував – фізично дистанціюватись, носити маски і не збиратись великими групами.

Байден поділився власним досвідом, що його родина звикла щороку збиратись великою компанією на День подяки, втім цього року він розповів, що відзначатиме це національне свято лише з дружиною Джил, донькою Ешлі та її чоловіком Говардом.

Байден у своїй промові сказав, що на США чекає «довга і важка зима».

«Ми маємо пам'ятати, що ми –- на війні проти вірусу, не проти один одного. Люди цієї нації здатні виконати це завдання».

Наскільки ефективна вакцина?

Британська компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину від COVID-19 разом з Оксфордським університетом, заявила, що розроблений ними прототип вакцини показав 90% ефективності у випадках, коли учасникам експерименту давали півдози вакцини, а цілу дозу потім лише через місяць після першого щеплення.

Якщо обидва рази пацієнту давали повноцінну дозу вакцини, її ефективність у запобіганні коронавірусній хворобі складала 62%. Це значно нижче, але все одно перевищує необхідні, зокрема для реєстрації у США, 50% ефективності.

«Не робитиму вигляд, що це нецікавий результат, бо це не так, але я його точно не розумію, і не думаю, що будь-хто розуміє, – сказав пресі віце-президент компанії Мене Пангалос – Ми здивувались».

Пангалос пояснив, що помилку у дозуванні було виявлено після того, як дослідники відзначили менше запалення у учасників експерименту і проаналізували дозування.

Деякі дослідники припустили, що ті, хто отримав менше вакцини, були краще захищеними від зараження, через те, що таке дозування більше відповідає природній реакції імунної системи. Доктор Монсеф Слауї, головний науковий радник ініціативи США зі сприяння розробці вакцини від COVID-19 «Космічна швидкість», в коментарі для преси, пов‘язав більшу ефективність вакцини з тим, що половину дози отримали люди віком 55 і молодші, а в групі, яка отримувала повну дозу вакцини обидва рази – були і старші за віком люди.

Детальні результати дослідження будуть надані владі Великої Британії для того, щоб прийняти рішення про дозвіл на використання вакцини в країні.

У США, заявив Слауї, регулятор може прийняти рішення про зміну дослідження AstraZeneca, щоб одразу дослідити переваги першої вакцинації половиною дози.

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