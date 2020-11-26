День подяки у США відзначають не так як завжди через пандемію коронавірусу

У США 26 листопада відзначають День подяки, який вважається початком святкового сезону. Традиційно, це свято відзначають за столом у родинному колі, але цього року, через пандемію коронавірусу, від багатьох традицій довелось відмовитись, а інші зазнали значних змін.

Перед святами епідеміологи та медики у США закликали американців менше подорожувати і обмежити коло спілкування. Американці загалом дослухаються до цих порад, свідчить нещодавнє опитування.

Через поширення пандемії, 61% американців змінили свої плани щодо святкування Дня подяки, засвідчили результати опитування Axios/Ipsos. Багато хто буде відзначати свято наодинці, або спілкуватись з родичами через відеозв‘язок.

А от традиційний парад Macy’s, що відбувається щорічно з 1924 року, цього року хоч і відбудеться, але зазнає значних змін. Парад зазвичай приваблює сотні тисяч глядачів до Нью-Йорка, але цього року його буде розраховано в основному для телевізійного перегляду і елементи параду транслюватимуться в записі. Також буде значно скорочено маршрут параду.

На 88% буде зменшено кількість учасників, зокрема шкільні духові оркестри цього року не йтимуть разом з парадом.

Летючими фігурами, кожною з яких традиційно керувало до сотні людей, тепер управлятиме машина.

«День подяки матиме інакший вигляд для багатьох людей, але на одне можете розраховувати – ви побачите надувні кульки, летючі фігури та Санту», – сказала в коментарі пресі організаторка параду Сьюзан Терсеро.