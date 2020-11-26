Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
26 листопада 2020, Київ 18:44
Суспільство

День подяки у США відзначають не так як завжди через пандемію коронавірусу

День Подяки. США, 26 листопада 2020 року

У США 26 листопада відзначають День подяки, який вважається початком святкового сезону. Традиційно, це свято відзначають за столом у родинному колі, але цього року, через пандемію коронавірусу, від багатьох традицій довелось відмовитись, а інші зазнали значних змін.

Перед святами епідеміологи та медики у США закликали американців менше подорожувати і обмежити коло спілкування. Американці загалом дослухаються до цих порад, свідчить нещодавнє опитування.

Через поширення пандемії, 61% американців змінили свої плани щодо святкування Дня подяки, засвідчили результати опитування Axios/Ipsos. Багато хто буде відзначати свято наодинці, або спілкуватись з родичами через відеозв‘язок.

Обраний президент США Джо Байден
Обраний президент США Джо Байден

А от традиційний парад Macy’s, що відбувається щорічно з 1924 року, цього року хоч і відбудеться, але зазнає значних змін. Парад зазвичай приваблює сотні тисяч глядачів до Нью-Йорка, але цього року його буде розраховано в основному для телевізійного перегляду і елементи параду транслюватимуться в записі. Також буде значно скорочено маршрут параду.

На 88% буде зменшено кількість учасників, зокрема шкільні духові оркестри цього року не йтимуть разом з парадом.

Летючими фігурами, кожною з яких традиційно керувало до сотні людей, тепер управлятиме машина.

День Подяки. США, 26 листопада 2020 року
День Подяки. США, 26 листопада 2020 року

«День подяки матиме інакший вигляд для багатьох людей, але на одне можете розраховувати – ви побачите надувні кульки, летючі фігури та Санту», – сказала в коментарі пресі організаторка параду Сьюзан Терсеро.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG