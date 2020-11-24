«Ми говорили про першу хвилю – а зараз настає цунамі». Як в умовах епідемії працюють українські медики

У всьому світі лікарі, медсестри, санітарки – в групі ризику зараження коронавірусом. В Україні за час епідемії, за офіційними даними, захворіли майже 34 тисячі медиків, 309 із них померли. Кореспондент телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», поговорив із лікарями Київської міської лікарні швидкої допомоги про те, як вони хворіють і як справляються з навантаженням.

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Лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Марія Кисіль-Загорянська робить обхід своїх пацієнтів. У неї їх дев’ять – усі без свідомості, підключені до апаратів штучної вентиляції легень. «Через те, що деякі лікарні зараз не приймають свої основні патології, у нас потік пацієнтів значно збільшився», – пояснює Марія.

Вона на роботі вже кілька діб поспіль. І каже, що кількість роботи збільшується щодня. До того ж зараз третина її колег на лікарняному – з діагнозом COVID-19.

«У нас достатньо інтенсивна і цікава робота, яку я особисто дуже люблю, – не втрачає оптимізму Кисіль-Загорянська. – Разом із молодим віком це дозволяє працювати понаднормово і зберігати і хорошу розсудливість, і спокій».

Яна Ковтун і її чоловік працюють у цій же лікарні швидкої допомоги лікарями. Тепер обидва лікуються вдома.

«Прийшла після роботи, після доби… Як завжди, втома після роботи, перед сном піднялася температура, – розповідає Яна. – Нюх і відчуття смаку сьогодні пропали, почуття дивне, незрозуміле. Сьогодні пропали, вже нічого не відчуваю».

Яна каже, що хоче швидше повернутися до роботи. Вона знає, яке навантаження зараз припадає на її колег: «Потік людей дуже збільшився, перехворіло дуже багато моїх колег, перехворіло дуже багато знайомих, друзів, знайомих батьків. Хворіють зараз дуже-дуже багато людей».

Завідувач відділення інтенсивної терапії професор Ігор Малиш так описує нинішній режим роботи: «Якщо ми говорили про першу хвилю, то зараз, схоже, прийшло справжнє цунамі. Збільшується день-що-день кількість хворих і тяжкість цих хворих. На жаль, вони залишаються важкими».

До такого режиму роботи готувалися з весни, коли в Україні зафіксували перший випадок захворювання COVID-19. І поки що колеги тримаються, каже Малюк: «Жоден лікар, жодна медична сестра не прийшла до мене із заявою, що вона хоче звільнитися з роботи або піти в якусь неоплачувану відпустку, навпаки – люди підходять і кажуть:« Ігорю Ростиславовичу, ми б хотіли працювати, розуміючи, що багато хто хворіє, розуміючи, що велике навантаження».

Специфіка цього відділення реанімації в тому, що пацієнти тут потребують в основному екстреного хірургічного втручання, а COVID-19 у них часто виявляють паралельно з іншими захворюваннями. «Крім цього, в пацієнта може бути панкреонекроз, у нього може бути інсульт. Може бути пацієнт після ДТП, після падіння, з переломами і так далі», – пояснює лікарка інтенсивної терапії Станіслава Клименко.

До нашої знімальної групи вона виходить із «ковідного» блоку. «Блок повністю зайнятий пацієнтами. У нас вільних місць як таких досить мало, – каже лікарка. – Буде, напевно, ще гірше, буде більша кількість пацієнтів із COVID-19, буде в нас більша кількість пацієнтів із хірургічною патологією. Рано чи пізно більша частина населення перехворіє, і, найімовірніше, піде ця пандемія на спад».