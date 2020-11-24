Коронавірусна пандемія завершиться, якщо всі країни зможуть провакцинувати населення – ВООЗ

Є реальна надія, що вакцини зможуть покласти край коронавірусній пандемії, вважають у ВООЗ. Однак досягнути цього можна, тільки якщо всі країни отримають можливість провакцинувати своє населення, передає позицію керівництва Всесвітньої організації охорони здоров’я «Голос Америки».

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Ґебреєсус заявив, що досягнення у розробці вакцин від коронавірусу дозволяють сподіватися на подолання пандемії COVID-19.

Є реальна надія, що вакцини допоможуть покласти край пандемії

«З останніми позитивними новинами щодо випробувань вакцини – світло в кінці довгого і темного тунелю стає яскравішим. Зараз є реальна надія, що у поєднанні з іншими випробуваними заходами охорони громадського здоров’я, вакцини допоможуть покласти край пандемії», – сказав керівник ВООЗ.

Але він також висловив побоювання, що «зараз існує реальний ризик того, що найбідніших і найвразливіших людей затопчуть у цій масовій гонитві за вакцинами».

Щеплення дадуть результат за умови їх масовості

У ВООЗ наголосили, що щеплення від COVID-19 можуть бути успішними лише за умови їх масовості.

Потрібні будуть усі виробничі потужності у світі, щоб це зробити

«Ми хотіли б сприяти доступу до якомога більшої кількості дієвих і безпечних вакцин, щоб ми могли охопити населення світу. Пам’ятайте, ми повинні охопити велику кількість – мільярди й мільярди людей. Це безпрецедентно. І нам потрібні будуть усі виробничі потужності у світі, щоб це зробити», – зауважила Саумія Свамінатан, старший науковець ВООЗ.

«Ніхто не хоче більше так званих «локдаунів». Але якщо ми хочемо уникнути їх, ми всі маємо зіграти свою роль. Боротися з пандемією – справа кожного. Ми не можемо досягти бажаного відновлення економіки і жити так, як ми жили до пандемії. Ми можемо лишати наших дітей у школі, ми можемо підтримувати бізнес, ми можемо зберігати життя та засоби для існування… Але ми всі маємо іти на компроміси, компроміси та жертви», – заявив Тедрос.

Програма COVAX і ціна питання

ВООЗ за участі десятків країн створила програму COVAX, на яку вже зібрали $5 мільярдів для постачання вакцин від коронавірусу різні кутки світу.

Україна входить до групи країн з низьким і середнім рівнем доходів, які можуть сподіватися на підтримку у межах зусиль COVAX.

Тедрос Аданом Ґебреєсус сказав, що зараз для програми потрібні понад чотири мільярди доларів, щоб фінансувати масову закупівлю і постачання вакцин, аналізів і ліків.

Наступного року за його словами буде потрібно ще 23,8 мільярда американських доларів.

«Це не доброчинність, а найшвидший і найкращий спосіб зупинити пандемію і допомогти відновленню світової економіки», – сказав Тедрос Аданом Ґебреєсус.