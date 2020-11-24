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24 листопада 2020, Київ 17:44
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Відсутність маски: як поліцейські визначають, кого і на скільки штрафувати (відео)

Відсутність маски: як поліцейські визначають, кого і на скільки штрафувати (відео)
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Відсутність маски: як поліцейські визначають, кого і на скільки штрафувати (відео)

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Із 21 листопада в Україні діють штрафи для людей, які перебувають без маски у громадських місцях, зокрема у транспорті. Сума покарання – від 170 до 255 гривень. Штрафувати поліцейські мають право на місці. В Києві за 23 листопада склали 30 таких постанов. У законі прописано, що маска має закривати ніс і рот. Кореспонденти Радіо Свобода поспілкувалися із патрульними поліцейськими Києва і взяли участь у перевірці дотримання норм закону, а також дізнавалися, від чого залежить сума штрафу, кого штрафують і що буде, якщо не сплатити.

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