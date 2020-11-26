Від COVID-19 померла дружина державного діяча і письменника Юрія Щербака

Від COVID-19 померла дружина українського письменника та політичного діяча Юрія Щербака – Марія, повідомив публіцист Михайло Слабошпицький.

«Гірка звістка. Щойно повідомили про смерть від ковіду Марії Йосипівни Щербак, дружини видатного письменника, політичного діяча Юрія Щербака. Сам Юрій Миколайович нині також хворий на ковід. Дай Боже йому сил одужати і пережити це горе. Висловлюємо найглибші співчуття родині, яка впродовж року зазнала вже другої страшної втрати», – написав на своїй сторінці у Facebook письменник Михайло Слабошпицький.

Сам Юрій Щербак, за словами Слабошпицького, теж хворіє на COVID-19.

Юрій Щербак – громадський і політичний діяч, диломат, сценарист, публіцист, письменник, аналітик, доктор медичних наук, почесний доктор медицини Національного медичного університету імені Богомольця, професор, голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка у 2016-2019 роках.

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, яким пропонується залучити відомчі заклади охорони здоров’я до надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

В Україні минулої доби виявили 15 331 новий випадок COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 677 189 людей, 317 395 – одужали, померли – 11 717.