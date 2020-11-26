Зеленський ініціює присвоєння звання Героя України посмертно директору КБ «Південне»

Президент України Володимир Зеленський ініціює присвоєння Олександру Дегтяреву, гендиректору ДП «Конструкторське бюро «Південне», звання Героя України посмертно. Як передає Офіс президента, про це Зеленський заявив на церемонії прощання з Дегтяревим у Дніпрі.

«Це був великий український конструктор, видатний учений. Він багато чого зробив. Був директором КБ «Південне» багато років поспіль, починав з інженера. Мої співчуття рідним і близьким... Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі», – сказав президент.

Також глава держави наголосив на важливості розвитку космічної галузі України, якій останніми роками приділялося надто мало уваги.

У Дніпрі сьогодні день жалоби за Дегтяревим.

69-річний Олександр Дегтярев помер 24 листопада через COVID-19.

У КБ «Південне» він працював з 1975 року. У Міноборони України назвали Дегтярева «однією з наймасштабніших постатей української ракетної та аерокосмічної галузі», ​а також ідеологом і розробником багатьох ключових проєктів у сфері ​ракетного озброєння. Під керівництвом Дегтярева КБ «Південне» зробило значний внесок у створення відомих ракетно-космічних комплексів у міжнародній кооперації – «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро».