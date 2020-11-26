У Дніпрі – день жалоби за гендиректором конструкторського бюро «Південне» Олександром Дегтяревим

У Дніпрі 26 листопада день жалоби за гендиректором конструкторського бюро «Південне» Олександром Дегтярьовим, який помер два дні тому на 70-ому році життя. За розпорядженням міського голови Бориса Філатова, у місті приспустили прапори й обмежили розважальні заходи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Прощання з Дегтяревим відбувається у Будинку культури машинобудівників.

На жалобну церемонію з вінками та квітами прийшли сотні дніпрян, зокрема працівники ракетно-космічної галузі.

У прощанні взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Олександр Дегтярев народився в Росії. У державному конструкторському бюро «Південне» в Дніпрі працював з 70-х років минулого століття: пройшов шлях від інженера до гендиректора.

Брав участь у розробці й модернізації ракетних комплексів SS-17, SS-18 і SS-24 (за класифікацією НАТО) та ракет-носів «Зеніт» і «Дніпро».

За його участі українські підприємства і наукові організації об’єднались в єдину кооперацію та створили асоціацію високотехнологічних підприємств «Космос», налагодили контакти зі світовими компаніями космічного профілю.

Автор близько 200 наукових публікацій, статей та ряду монографій, більш ніж 50 винаходів і патентів, які покладено в основу створення ракетно-космічних комплексів.