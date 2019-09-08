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08 Вересень 2019, Київ 08:52
Фотогалереї

1989 рік: Україна руйнує СРСР. Установчий з’їзд Руху у 20 фотографіях

Київ, 8–10 вересня 1989 року. Актовий зал Київського політехнічного інституту прикрашений давніми гербами українських міст. Синьо-жовті прапори. На сцені конструкція з жовтих і синіх стрічок утворює слово РУХ. Із протилежного боку над залом височів український тризуб.

У роботі Установчого з’їзду Народного руху України взяли участь понад 1100 делегатів з усіх областей України, включно з Кримською областю, та від українців у Латвії і Литві. Були також присутні як гості діячі польської «Солідарності» і новообрані посли до Сейму Польщі та представники інших країн. Біля будівлі усі три дні також було велелюдно. Подію висвітлювали понад 130 журналістів.

На установчих зборах панував піднесений настрій, який у певні моменти переростав в ейфорію. Починався і завершувався з’їзд Запорозьким маршем.
З’їзд ухвалив Статут та Програму організації, обрав керівні органи Руху. Головою НРУ став поет і громадський діяч Іван Драч. А виконавчий орган – Секретаріат Руху – очолив колишній політв’язень Михайло Горинь.

Створення Народного руху України називають найважливішою подією того часу у боротьбі за незалежність Української держави. Рух об’єднав людей різних політичних переконань та національностей. Домінували в організації настрої національної демократії. Більше про історію руху читайте за лінком.
Актовий зал Київського політехнічного інституту прикрашений давніми гербами українських міст.&nbsp;Над залом височіє український тризуб
1 Актовий зал Київського політехнічного інституту прикрашений давніми гербами українських міст. Над залом височіє український тризуб
У роботі Установчого з&rsquo;їзду Народного руху України взяли участь понад 1100 делегатів з усіх областей України, включно з Кримською областю, та від українців у Латвії і Литві
2 У роботі Установчого з’їзду Народного руху України взяли участь понад 1100 делегатів з усіх областей України, включно з Кримською областю, та від українців у Латвії і Литві
У президії зліва направо: Дмитро Павличко, Сергій Конєв, Іван Драч (на з&#39;їзді був обраний головою Руху), Володимир Мулява, Михайло Горинь
3 У президії зліва направо: Дмитро Павличко, Сергій Конєв, Іван Драч (на з'їзді був обраний головою Руху), Володимир Мулява, Михайло Горинь
Біля будівлі, де проходив установчий з&#39;їзд, усі три дні також було велелюдно. Перебіг з&#39;їзду висвітлювали понад 130 журналістів
4 Біля будівлі, де проходив установчий з'їзд, усі три дні також було велелюдно. Перебіг з'їзду висвітлювали понад 130 журналістів
На установчих зборах панував піднесений настрій, який у певні моменти переростав в ейфорію
5 На установчих зборах панував піднесений настрій, який у певні моменти переростав в ейфорію
Створення Народного руху України називають найважливішою подією того часу у боротьбі за незалежність Української держави
6 Створення Народного руху України називають найважливішою подією того часу у боротьбі за незалежність Української держави
Народний рух об&#39;єднав людей різних політичних переконань, національностей і віросповідань. У Русі було створено &laquo;Палату національностей&raquo;, до якої увійшли представники національних меншин. Безпосередньо серед делегатів були представники 13 національностей
7 Народний рух об'єднав людей різних політичних переконань, національностей і віросповідань. У Русі було створено «Палату національностей», до якої увійшли представники національних меншин. Безпосередньо серед делегатів були представники 13 національностей
На з&#39;їзді були присутні як гості діячі польської &laquo;Солідарності&raquo; і новообрані посли до Сейму Польщі: А. Міхнік, Б. Борусевич, В. Мокрий та інші. На фото зліва направо: керівник делегації польської &laquo;Солідарності&raquo; Адам Міхнік; український письменник, народний депутат СРСР Юрій Щербак, кореспондент &laquo;Літературної газети&raquo; Сергій Кисельов і Богуміла Бевдиховська (із Польщі)
8 На з'їзді були присутні як гості діячі польської «Солідарності» і новообрані посли до Сейму Польщі: А. Міхнік, Б. Борусевич, В. Мокрий та інші. На фото зліва направо: керівник делегації польської «Солідарності» Адам Міхнік; український письменник, народний депутат СРСР Юрій Щербак, кореспондент «Літературної газети» Сергій Кисельов і Богуміла Бевдиховська (із Польщі)
З&rsquo;їзд ухвалив Статут та Програму організації, обрав керівні органи Руху. Головою НРУ став поет і громадський діяч Іван Драч. А виконавчий орган &ndash; Секретаріат Руху &ndash; очолив колишній політв&rsquo;язень Михайло Горинь
9 З’їзд ухвалив Статут та Програму організації, обрав керівні органи Руху. Головою НРУ став поет і громадський діяч Іван Драч. А виконавчий орган – Секретаріат Руху – очолив колишній політв’язень Михайло Горинь
Виступає запрошений як гість Леонід Кравчук, тодішній завідувач ЦК КПУ. Він, зокрема, закликав поважати два прапори &ndash; червоно-синій УРСР і синьо-жовтий, &ndash; аби &laquo;не ділити людей&raquo;
10 Виступає запрошений як гість Леонід Кравчук, тодішній завідувач ЦК КПУ. Він, зокрема, закликав поважати два прапори – червоно-синій УРСР і синьо-жовтий, – аби «не ділити людей»
За столом президії сидять Іван Заєць (ліворуч) і Дмитро Павличко
11 За столом президії сидять Іван Заєць (ліворуч) і Дмитро Павличко
На передньому плані зліва направо: Володимир Трубійчук, Володимир Яворівський, Віктор Кулинич
12 На передньому плані зліва направо: Володимир Трубійчук, Володимир Яворівський, Віктор Кулинич
Починався і завершувався з&rsquo;їзд Запорозьким маршем
13 Починався і завершувався з’їзд Запорозьким маршем
Виступає поет Дмитро Павличко
14 Виступає поет Дмитро Павличко
На пресконференції виступає письменник, народний депутат СРСР Володимир Яворівський, а крайній справа&nbsp;
15 На пресконференції виступає письменник, народний депутат СРСР Володимир Яворівський, а крайній справа 
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Поет і громадський діяч Іван Драч (посередині), якого на з&rsquo;їзді обрали головою НРУ, спілкується з науковцем із Вінниці Володимиром Мулявою
17 Поет і громадський діяч Іван Драч (посередині), якого на з’їзді обрали головою НРУ, спілкується з науковцем із Вінниці Володимиром Мулявою
І в дощ люди залишалися біля будівлі актового залу Київського політехнічного інституту, де проходив установчий з&#39;їзд НРУ
18 І в дощ люди залишалися біля будівлі актового залу Київського політехнічного інституту, де проходив установчий з'їзд НРУ
Частина делегатів Установчого з&rsquo;їзду Народного руху України під час фотографування (загалом було понад 1100 делегатів)
19 Частина делегатів Установчого з’їзду Народного руху України під час фотографування (загалом було понад 1100 делегатів)
Делегати Установчого з&rsquo;їзду Народного руху України, який проходив у Києві 8&ndash;10 вересня 1989 року, слухають виступ хору &laquo;Гомін&raquo; Леопольда Ященка
20 Делегати Установчого з’їзду Народного руху України, який проходив у Києві 8–10 вересня 1989 року, слухають виступ хору «Гомін» Леопольда Ященка

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