1989 рік: Україна руйнує СРСР. Установчий з’їзд Руху у 20 фотографіях

Київ, 8–10 вересня 1989 року. Актовий зал Київського політехнічного інституту прикрашений давніми гербами українських міст. Синьо-жовті прапори. На сцені конструкція з жовтих і синіх стрічок утворює слово РУХ. Із протилежного боку над залом височів український тризуб.
У роботі Установчого з’їзду Народного руху України взяли участь понад 1100 делегатів з усіх областей України, включно з Кримською областю, та від українців у Латвії і Литві. Були також присутні як гості діячі польської «Солідарності» і новообрані посли до Сейму Польщі та представники інших країн. Біля будівлі усі три дні також було велелюдно. Подію висвітлювали понад 130 журналістів.
На установчих зборах панував піднесений настрій, який у певні моменти переростав в ейфорію. Починався і завершувався з’їзд Запорозьким маршем.
З’їзд ухвалив Статут та Програму організації, обрав керівні органи Руху. Головою НРУ став поет і громадський діяч Іван Драч. А виконавчий орган – Секретаріат Руху – очолив колишній політв’язень Михайло Горинь.
Створення Народного руху України називають найважливішою подією того часу у боротьбі за незалежність Української держави. Рух об’єднав людей різних політичних переконань та національностей. Домінували в організації настрої національної демократії. Більше про історію руху читайте за лінком.
У роботі Установчого з’їзду Народного руху України взяли участь понад 1100 делегатів з усіх областей України, включно з Кримською областю, та від українців у Латвії і Литві. Були також присутні як гості діячі польської «Солідарності» і новообрані посли до Сейму Польщі та представники інших країн. Біля будівлі усі три дні також було велелюдно. Подію висвітлювали понад 130 журналістів.
На установчих зборах панував піднесений настрій, який у певні моменти переростав в ейфорію. Починався і завершувався з’їзд Запорозьким маршем.
З’їзд ухвалив Статут та Програму організації, обрав керівні органи Руху. Головою НРУ став поет і громадський діяч Іван Драч. А виконавчий орган – Секретаріат Руху – очолив колишній політв’язень Михайло Горинь.
Створення Народного руху України називають найважливішою подією того часу у боротьбі за незалежність Української держави. Рух об’єднав людей різних політичних переконань та національностей. Домінували в організації настрої національної демократії. Більше про історію руху читайте за лінком.
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