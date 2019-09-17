Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Вересень 2019, Київ 07:57
Фотогалереї

Українська пісня руйнувала СРСР. Перший фестиваль «Червона рута» у 25 фото

30 років тому, 17–24 вересня 1989 року, в Чернівцях відбувся фестиваль української сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». І хоча пісенне свято намагалися контролювати КДБ, міліція та Компартія, на фестивалі прозвучав Гімн України, а люди розгорнули синьо-жовтні прапори. Панував дух свободи, патріотизму. Фестиваль україномовної пісні «Червона рута» став не просто культурною подією, це був вагомий поступ українців у здобутті незалежності Української держави.

На перший фестиваль «Червона рута» приїхали близько 50 вокально- інструментальних ансамблів, близько 40 поп-музикантів, 30 рок-гуртів, близько 50 бардів. Загалом було понад 500 виконавців із України, Канади, Аргентини, США, Польщі, тодішніх Югославії і Чехословаччини.

Це був свіжий ковток повітря в українській культурі – українська пісня зазвучала з новою силою. Гурти «ВВ», «Кому вниз»,«Брати Гадюкіни», «Тризубий Стас», «Гуцули», виконавці Віка Врадій, Марічка Бурмака, Андрій Миколайчук, Едуард Драч, Віктор Морозов, Василь Жданкін, Андрій Панчишин, Тарас Курчик і багато-багато інших збирали шквал оплесків.

У 1989 році в Чернівцях заявили про себе чимало молодих українських музикантів, там сформувалося середовище людей, які згодом стали активними учасниками Революції на граніті, загалом протестного руху в Україні, люди, які формували громадську думку і творили українську культуру на початку 1990-х років.

«Червона рута» була потужною культурною революцією, яка в очах і вухах тих, хто там був, знищила комплекс національної неповноцінності» – так оцінює цей фестиваль Кирило Стеценко, скрипаль і співорганізатор першого фестивалю «Червона рута». «Фестиваль запалив іскру незалежності» – а це вже слова поета і видавця Івана Малковича. Більше інформації про фестиваль за лінком.

Учасники фестивалю &laquo;Червона рута&raquo; (зліва направо): &laquo;Брати Гадюкіни&raquo;, Віктор Морозов, Василь Жданкін, Марта Лозинська. Чернівці, 1989 рік&nbsp;
1 Учасники фестивалю «Червона рута» (зліва направо): «Брати Гадюкіни», Віктор Морозов, Василь Жданкін, Марта Лозинська. Чернівці, 1989 рік 
На одному із пісенних майданчиків неподалік від стадіону, де проходив перший фестиваль &laquo;Червона рута&raquo;.&nbsp;&laquo;Фестиваль запалив іскру незалежності&raquo; &ndash; це слова поета і видавця Івана Малковича
2 На одному із пісенних майданчиків неподалік від стадіону, де проходив перший фестиваль «Червона рута». «Фестиваль запалив іскру незалежності» – це слова поета і видавця Івана Малковича
Відкриття фестивалю &laquo;Червона рута&raquo; відбулося під звуки трембіт та з міліціонерами біля трибун стадіону, де відбувалося 8-денне пісенне свято
3 Відкриття фестивалю «Червона рута» відбулося під звуки трембіт та з міліціонерами біля трибун стадіону, де відбувалося 8-денне пісенне свято
На фестивалі палала ватра
4 На фестивалі палала ватра
На одному із пісенних майданчиків неподалік від стадіону в Чернівцях, де проходив фестиваль.&nbsp;&laquo;Червона рута&raquo; була потужною культурною революцією, яка в очах і вухах тих, хто там був, знищила комплекс національної неповноцінності&raquo; &ndash; так оцінює цей фестиваль Кирило Стеценко, скрипаль і співорганізатор першого фестивалю &laquo;Червона рута&raquo;
5 На одному із пісенних майданчиків неподалік від стадіону в Чернівцях, де проходив фестиваль. «Червона рута» була потужною культурною революцією, яка в очах і вухах тих, хто там був, знищила комплекс національної неповноцінності» – так оцінює цей фестиваль Кирило Стеценко, скрипаль і співорганізатор першого фестивалю «Червона рута»
Співачка Марія Бурмака під час першого фестивалю &laquo;Червона рута&raquo;. Вона разом із Василем Жданкіним відзначились на фестивалі, зокрема й тим, що зі сцени висловили протест проти дій міліції. Міліція затримувала дівчат-львів&#39;янок, які були у синьо-жовтому вбранні
6 Співачка Марія Бурмака під час першого фестивалю «Червона рута». Вона разом із Василем Жданкіним відзначились на фестивалі, зокрема й тим, що зі сцени висловили протест проти дій міліції. Міліція затримувала дівчат-львів'янок, які були у синьо-жовтому вбранні
Перше публічне виконання Гімну України. Після того, як зі сцени фестивалю &laquo;Червона рута&raquo; бард Василь Жданкін (ліворуч) почав співати &laquo;Ще не вмерла України і слава, і воля&raquo;, до нього долучилися співаки Віктор Морозов (праворуч) і Едуард Драч (посередині). ВІДЕО ВИКОНАННЯ ГІМНУ УКРАЇНИ&nbsp;&nbsp;
7 Перше публічне виконання Гімну України. Після того, як зі сцени фестивалю «Червона рута» бард Василь Жданкін (ліворуч) почав співати «Ще не вмерла України і слава, і воля», до нього долучилися співаки Віктор Морозов (праворуч) і Едуард Драч (посередині). ВІДЕО ВИКОНАННЯ ГІМНУ УКРАЇНИ  
Співак Василь Жданкін (ліворуч) і громадський діяч Юрій Волощак під час першого фестивалю &laquo;Червона рута&raquo;
8 Співак Василь Жданкін (ліворуч) і громадський діяч Юрій Волощак під час першого фестивалю «Червона рута»
На одному із пісенних майданчиків неподалік від стадіону в Чернівцях, де проходив перший фестиваль &laquo;Червона рута&raquo;
9 На одному із пісенних майданчиків неподалік від стадіону в Чернівцях, де проходив перший фестиваль «Червона рута»
На світлині (зліва направо): співаки&nbsp;Андрій Панчишин, Віктор Морозов, Василь Жданкін та громадський діяч Юрій Волощак
10 На світлині (зліва направо): співаки Андрій Панчишин, Віктор Морозов, Василь Жданкін та громадський діяч Юрій Волощак
Співак Тарас Петриненко під час першого фестивалю &laquo;Червона рута&raquo;. Він був і членом журі. Виступаючи на сцені фестивалю, проігнорувавши сценарій, співак виконав пісню про Народний рух України, за що його ледь не відправили з Чернівців
11 Співак Тарас Петриненко під час першого фестивалю «Червона рута». Він був і членом журі. Виступаючи на сцені фестивалю, проігнорувавши сценарій, співак виконав пісню про Народний рух України, за що його ледь не відправили з Чернівців
Під час першого фестивалю &laquo;Червона Рута&raquo;
12 Під час першого фестивалю «Червона Рута»
Під час першого фестивалю &laquo;Червона Рута&raquo;
13 Під час першого фестивалю «Червона Рута»
Співак Едуард Драч на одному із майданчиків авторської пісні неподалік від стадіону в Чернівцях
14 Співак Едуард Драч на одному із майданчиків авторської пісні неподалік від стадіону в Чернівцях
Посередині Михайло Івасюк, батько композитора і співака Володимира Івасюка, на першому фестивалі &laquo;Червона рута&raquo;. Він наполіг, щоб музичне свято у пам&rsquo;ять його сина проходило саме в Чернівцях, щоб започаткувати фестивальну традицію української пісні&nbsp;
15 Посередині Михайло Івасюк, батько композитора і співака Володимира Івасюка, на першому фестивалі «Червона рута». Він наполіг, щоб музичне свято у пам’ять його сина проходило саме в Чернівцях, щоб започаткувати фестивальну традицію української пісні 
У центрі Чернівців під час першого фестивалю &laquo;Червона рута&raquo;. У козацькому вбранні &ndash; громадський діяч Юрій Волощак
16 У центрі Чернівців під час першого фестивалю «Червона рута». У козацькому вбранні – громадський діяч Юрій Волощак
Український бард Віктор Морозов
17 Український бард Віктор Морозов
Під час першого фестивалю &laquo;Червона рута&raquo;
18 Під час першого фестивалю «Червона рута»
Бард Андрій Панчишин на одному із майданчиків авторської пісні неподалік від стадіону в Чернівцях, де проходив перший фестиваль &laquo;Червона рута&raquo;
19 Бард Андрій Панчишин на одному із майданчиків авторської пісні неподалік від стадіону в Чернівцях, де проходив перший фестиваль «Червона рута»
Громадський діяч Юрій Волощак під час першого фестивалю &laquo;Червона рута&raquo;
20 Громадський діяч Юрій Волощак під час першого фестивалю «Червона рута»
Співаки Віктор Морозов (праворуч) і Василь Жданкін, 1989 рік. Вони стали лауреатами першого фестивалю &laquo;Червона рута&raquo;
21 Співаки Віктор Морозов (праворуч) і Василь Жданкін, 1989 рік. Вони стали лауреатами першого фестивалю «Червона рута»
Український кобзар, бард, бандурист Василь Жданкін під час виступу на першому фестивалі &laquo;Червона рута&raquo;, на якому він отримав гран-прі. Жданкін вперше публічно, зі сцени фестивалю, виконав Гімн України, до нього долучилися співаки Віктор Морозов і Едуард Драч.&nbsp;ВІДЕО ВИКОНАННЯ ГІМНУ УКРАЇНИ&nbsp;&nbsp;
22 Український кобзар, бард, бандурист Василь Жданкін під час виступу на першому фестивалі «Червона рута», на якому він отримав гран-прі. Жданкін вперше публічно, зі сцени фестивалю, виконав Гімн України, до нього долучилися співаки Віктор Морозов і Едуард Драч. ВІДЕО ВИКОНАННЯ ГІМНУ УКРАЇНИ  
Бард Андрій Панчишин під час першого фестивалю &laquo;Червона рута&raquo;
23 Бард Андрій Панчишин під час першого фестивалю «Червона рута»
Учасники фестивалю &laquo;Червона рута&raquo; біля будинку родини композитора і співака Володимира Івасюка. Чернівці, 1989 рік
24 Учасники фестивалю «Червона рута» біля будинку родини композитора і співака Володимира Івасюка. Чернівці, 1989 рік
Під час першого фестивалю &laquo;Червона рута&raquo;. ВІДЕО НИЗКИ ВИСТУПІВ НА ФЕСТИВАЛІ
25 Під час першого фестивалю «Червона рута». ВІДЕО НИЗКИ ВИСТУПІВ НА ФЕСТИВАЛІ
16x9 Image

Галина Терещук

В ефірі Радіо Свобода з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газеті.

16x9 Image

Петро Кагуй

На Радіо Свобода працює з серпня 1994 року. Останнім часом виконує функції редактора інтернет-сайту. Народився 1964 року в місті Дрогобичі Львівської області. Закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

Дивитись коментарі

Нагору
XS
SM
MD
LG