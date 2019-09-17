Українська пісня руйнувала СРСР. Перший фестиваль «Червона рута» у 25 фото

30 років тому, 17–24 вересня 1989 року, в Чернівцях відбувся фестиваль української сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». І хоча пісенне свято намагалися контролювати КДБ, міліція та Компартія, на фестивалі прозвучав Гімн України, а люди розгорнули синьо-жовтні прапори. Панував дух свободи, патріотизму. Фестиваль україномовної пісні «Червона рута» став не просто культурною подією, це був вагомий поступ українців у здобутті незалежності Української держави.

На перший фестиваль «Червона рута» приїхали близько 50 вокально- інструментальних ансамблів, близько 40 поп-музикантів, 30 рок-гуртів, близько 50 бардів. Загалом було понад 500 виконавців із України, Канади, Аргентини, США, Польщі, тодішніх Югославії і Чехословаччини.

Це був свіжий ковток повітря в українській культурі – українська пісня зазвучала з новою силою. Гурти «ВВ», «Кому вниз»,«Брати Гадюкіни», «Тризубий Стас», «Гуцули», виконавці Віка Врадій, Марічка Бурмака, Андрій Миколайчук, Едуард Драч, Віктор Морозов, Василь Жданкін, Андрій Панчишин, Тарас Курчик і багато-багато інших збирали шквал оплесків.



У 1989 році в Чернівцях заявили про себе чимало молодих українських музикантів, там сформувалося середовище людей, які згодом стали активними учасниками Революції на граніті, загалом протестного руху в Україні, люди, які формували громадську думку і творили українську культуру на початку 1990-х років.



«Червона рута» була потужною культурною революцією, яка в очах і вухах тих, хто там був, знищила комплекс національної неповноцінності» – так оцінює цей фестиваль Кирило Стеценко, скрипаль і співорганізатор першого фестивалю «Червона рута». «Фестиваль запалив іскру незалежності» – а це вже слова поета і видавця Івана Малковича. Більше інформації про фестиваль за лінком.