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Новини | Суспільство

Співзасновник легендарного фестивалю «Червона рута» помер від COVID-19

Співзасновник та директор фестивалю «Червона рута» Тарас Мельник. Фото з Facebook-сторінки його дочки Соломії

Співзасновник та директор знаменитого фестивалю «Червона рута» Тарас Мельник помер від COVID-19, повідомила його донька Соломія.

Мельника не стало 22 січня в День Соборності України. Йому було 68 років.

«Ковід прийшов по нього, взяв його за руку і повів за собою у засвіти», – написала Соломія Мельник на своїй сторінці у фейсбуці.

17–24 вересня 1989 року, в Чернівцях відбувся перший фестиваль української сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». Cвято української музики тривало під пильним контролем КДБ, міліції та Компартії. Втім, навіть пильна увага не завадила тому, що на пісенному святі прозвучав Гімн України і люди розгорнули синьо-жовтні прапори. Історики вважають цей фестиваль вагомою подією на шляху здобуття Україною незалежності.

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