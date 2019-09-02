В аварії загинув бард, володар гран-прі фестивалю «Червона рута» 1989 року Василь Жданкін

У місті Кременець Тернопільської області ввечері 2 вересня загинув український кобзар, бард, бандурист, володар гран-прі фестивалю «Червона рута» 1989 року 61-річний Василь Жданкін.

Як інформують колеги Жданкіна, він повертався ввечері на скутері додому і зіткнувся з автомобілем. Внаслідок аварії Василь Жданкін загинув.

Музикант був учасником «Товариства лева», театру-студії «Не журись» у Львові. У 1989 році на фестивалі «Червона рута» він отримав гран-прі. Тоді Василь Жданкін вперше публічно заспівав гімн України.

Він також став лауреатом фестивалю «Оберіг». Музикант був відомий своїм голосом і репертуаром. Виконував пісні на слова Тараса Шевченка, Богдана-Ігоря Антонича, Богдана Лепкого, народні.

Із 1990 року концертував, як кобзар.

Василь Жданкін у 90-х роках працював і жив у Львові, але згодом переїхав із родиною у Кременець Тернопільської області, там столярував, співав у церковному хорі.