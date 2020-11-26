Аваков: Україні необхідно запроваджувати повний локдаун на 3-4 тижні

Україні необхідно запроваджувати повний локдаун на три-чотири тижні з механізмом компенсацій для населення, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Уряд повинен пропрацювати механізм компенсації збитків для населення, який запропонував президент України. Ми не можемо чекати, поки рухне медична система і маємо зупинити цей ланцюг поширення хвороби. Для мене однаково катастрофічна ситуація як із заповненням лікарень на 90%, так і на 70%», – цитує Авакова пресслужба МВС.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 677 189 людей, 317 395 – одужали, померли – 11 717.