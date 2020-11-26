В Україні вперше виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні минулої доби, 25 листопада, виявили 15 331 новий випадок COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 659 дітей і 606 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 1 955 людей, 225 людей померли. Одужали 9 617 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 677 189 людей, 317 395 – одужали, померли – 11 717.