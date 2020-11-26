У світі кількість виявлених випадків COVID-19 перевищила 60 мільйонів

Станом на 26 листопада у світі кількість виявлених випадків COVID-19 становить понад 60,3 мільйона. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Одужали від початку пандемії більш ніж 38,6 мільйона, померли понад 1,4 мільйона людей.

Найбільше інфікованих виявили у США (понад 12,7 мільйона хворих, 262,2 тисячі померли), Індії (9,2 мільйона хворих, 135,2 тисячі померли) та Бразилії (6,1 мільйона хворих, 170,7 тисячі померли).

Більше 2 мільйонів хворих на COVID-19 виявили у Франції та Росії.

В Україні станом на ранок 25 листопада захворіли 661 858 людей, 307 778 – одужали, померли – 11 492.