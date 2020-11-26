Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що досі хворий на COVID-19.

«Вже два тижні як я перебуваю на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі «позитивний». Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня», – написав Разумков у фейсбуці.

Водночас він сподівається, що наступного тижня зможе повернутися до повноцінної парламентської роботи.

«Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна, але я сподіваюся, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину. Також сподіваюся, що наступного тижня вже зможу повернутися до повноцінної парламентської роботи», – додав Разумков.

Увечері 11 листопада голова Верховної Ради повідомив, що захворів на COVID-19. Так само захворів його перший заступник Руслан Стефанчук.