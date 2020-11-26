«Укрзалізниця» каже про готовність брати у підвідомчі їй лікарні хворих на COVID-19 за умови виділення коштів

Залізничні лікарні готові розпочати лікування хворих на COVID-19 у разі виділення коштів Міністерством охорони здоров’я, передає пресслужба «Укрзалізниці» за підсумками зустрічі голови правління УЗ Володимира Жмака із міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

«Під час зустрічі йшлося про отримання додаткового фінансування в розмірі 82 млн грн для забезпечення залізничних лікарень медичним обладнанням і киснем, закупівлі апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів та засобів індивідуального захисту. Кошти мають бути виділені Фондом боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. У разі виділення коштів для підготовки та укомплектування необхідним обладнанням, залізничні лікарні готові приймати хворих із коронавірусною хворобою», – повідомляє у четвер пресслужба УЗ.

Згідно з повідомленням, у Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті для цього планують передбачити два окремі приймальні відділення, щоб хворі на COVID-19 та інші пацієнти не контактували між собою.

«Потрібні кошти, щоб закупити обладнання та медикаменти, а також засоби індивідуального захисту для працівників. Наприклад, ми знайшли потужний кріогенний газифікатор, який може забезпечити подачу кисню до 70 точок одночасно. Але наразі ми не можемо його придбати для лікарні, оскільки обмежені фінансово», – заявив очільник Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 Віктор Лещенко.

Раніше Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, яким пропонується залучити відомчі заклади охорони здоров’я до надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

В Україні минулої доби виявили 15 331 новий випадок COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 677 189 людей, 317 395 – одужали, померли – 11 717.