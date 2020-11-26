Влада Києва пропонує відмовитися від концертів у школах і дитсадках під час новорічних свят

Департамент освіти та науки Київміськадиміністрації закликав дітей та їхніх батьків утриматися від відвідування масових заходів під час різдвяно-новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках.

«Станом на 25 листопада у двох третинах столичних закладів загальної середньої освіти є класи, закриті на карантин. У кожному четвертому садочку міста також є закриті групи. Відвідуваність садків складає 51% від загального списку», – заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він каже, що, за щорічною статистикою, у грудні спостерігається збільшення захворюваності на грип та ГРВІ, а цього року додався ще й COVID-19.

«Ми закликаємо дітей та їхніх батьків, окрім щоденного моніторингу температури та обов’язкового носіння масок у громадських місцях, утриматися від відвідування масових заходів під час новорічних свят», – звернувся посадовець.

За даними КМДА, минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли 45 дівчаток від дев’яти місяців до 17 років та 43 хлопчики від одного місяця до 17 років.

З початку пандемії у Києві виявили 64 019 випадків захворювання, 1227 киян померли, одужали – 21 942.