Україна програла апеляцію щодо «ковідної» технічної поразки в «Лізі націй». Чому?

Українська асоціація футболу (УАФ)програла апеляцію у Спортивному арбітражному суді Лозанни з приводу присудження технічної поразки у матчі проти Швейцарії, який не відбувся. Планували розглянути скаргу ще 16 лютого, але остаточне рішення - відмову у апеляції Української асоціації футболу – ухвалили лише 19 березня.

У поясненні рішення Спортивного арбітражного суду мовиться, що відповідальність за те, що матч не відбувся лежить саме на Українській асоціації футболу. Але УАФ стала жертвою пандемії коронавірусу, тож її не зобов'язують «сплачувати будь-які витрати на користь УЄФА або СAS».

«У матеріалах немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт (тобто Українська асоціація футболу – ред.) не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19. Ніхто просто не міг передбачити або спрогнозувати дії місцевих швейцарських органів влади у зв'язку з їх рішенням про карантин. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19», – зазначається в ухвалі CAS.

У чому конфлікт?

17 листопада мав відбутися матч в останньому турі «Ліги націй», де збірна Україна мала зіграти на виїзді проти команди Швейцарії. Саме ця гра визначала б, хто з цих двох збірних збереже місце в дивізіоні «А» на наступний розіграш турніру.

У квартеті 4-ї групи лідирує збірна Іспанії, яка має 11 очок, на два менше в Німеччини. Україна, не враховуючи результату незіграного матчу зі Швейцарією, рішення УЄФА про який вона має шанс оскаржити, набрала 6 очок і посідає третю сходинку. Швейцарці наразі йдуть останніми в групі і відстають від збірної України на три очки.

Якщо ж Україна не зможе оскаржити це рішення, то вона поміняється місцями зі Швейцарією і з останнього місця в групі автоматично вилітає із елітарного дивізіону А «Ліги націй».

Чому матч не відбувся?

Напередодні матчу стало відомо, що кілька гравців збірної України (Едуард Соболь, Дмитро Різник і Євген Макаренко) отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Після чого «синьо-жовті» пройшли повторне тестування, яке показало позитивні результати ще й у Руслана Маліновського, Жуніора Мораєса і Сергія Кривцова. Щоправда, в останніх двох такий результат було пізніше класифіковано як «фальшиво позитивний», тому що «зовсім недавно вони перехворіли на COVID-19, і у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання наразі».

Головний лікар кантону Люцерн Роджер Гаршталл відправив збірну України на карантин на 10 днів.

Чому таке покарання?

Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія – Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, і зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3. Хоча було кілька варіантів вирішити цей «конфлікт»: жеребкування результатів за регламентом УЄФА (1:0, 0:0, 0:1) чи технічна поразка якійсь із команд. Проте українська сторона наполягала на тому, щоб зіграти на іншій території.

Генеральний секретар Швейцарської федерації футболу Роберт Брайтер стверджує, що задоволений таким рішенням.

«Ми отримали рішення УЄФА. Під час періоду пандемії УЄФА заздалегідь запровадила обов’язкові правила для матчів «Ліги націй» і повідомила про це усі федерації ще у серпні. Рішення Дисциплінарного комітету ґрунтується на цих правилах. Звісно, ми були б значно більш задоволені здобутими трьома очками на футбольному полі під час матчу. Тепер УЄФА ухвалила рішення – і ми задоволені, що збірна Швейцарії зберегла місце у дивізіоні «А» «Ліги націй» на наступний сезон», – заявив він.

Українська асоціація футболу намагалася оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною, проте сьогодні, 19 березня, стало відомо, що програла цю апеляцію.

Місцева влада може скасувати футбольний матч?

Так, згідно з безпековим регламентом УЄФА, місцева влада може заборонити проведення футбольного матчу.

Рішення про скасування цього матчу ухвалили попри те, що в складі України все ще була необхідна для матчу кількість здорових гравців. Адже, за вимогами УЄФА, в заявці команди має бути принаймні 13 футболістів, включно з як мінімум одним воротарем. Україна заявила на матч зі Швейцарією 18 гравців, із них три голкіпери.

Як своє рішення пояснює головний лікар Люцерна Роджер Гаршталл?

На думку Роджера Гаршталла, навіть ті гравці, які показали негативні результати під час тесту, можливо, вже захворіли на COVID-19.

«Незважаючи на негативні результати тестів, існує ймовірність, що до кінця тижня вони перетворяться на позитивні. Ми не можемо виключати можливість, що нібито здорові футболісти можуть бути переносниками коронавірусу, бо інфекція ще не встигла проявитися на момент тестування. Саме тому збірна України опинилася на карантині. Я на 100% упевнений в цьому рішенні. Звичайно, мені хотілося б, щоб поєдинок відбувся і Швейцарія здобула заслужену перемогу, але, на жаль, обставини склалися інакше», – сказав Гаршталл.

Що кажуть футболісти?

Головний тренер збірної Швейцарії Владімір Петкович заявив, що вони б хотіли все ж таки виявити сильнішого саме на полі.

«Ми були готові, команда була максимально вмотивована і перебувала у хорошій кондиції після минулого матчу. Ми з нетерпінням чекали на цю гру. На жаль, ситуація склалася по-іншому, ми не можемо вплинути на це. Бажаємо здоров’я усім гравцям і членам збірної України, які отримали позитивний результат тесту. Ми – футболісти й завжди хочемо перемагати на полі. Але у нас більше немає цієї можливості», – заявив Владімір Петкович.

Українська збірна готова виходити на поле і вирішувати долю місця в дивізіоні «А» спортивним шляхом.

«Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на COVID-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри. У списку збірної для участі в поєдинку є більше ніж 13 гравців (у тому числі мінімум один воротар). Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі», – написали в ніч на 18 листопада на сайті УАФ.

Крім того, українська сторона запевняла, що згодна і на перенесення матчу, і на новий склад збірної, але для цього потрібно більше часу.

Чи були такі випадки в інших збірних?

У вересні схожа ситуація відбулася із командою Чехії.

5 вересня стало відомо, що у складі чеської збірної є інфікований коронавірусом. Матч проти Шотландії опинився під загрозою зриву. Проте матч не перенесли, і за один день Чехія зібрала нову команду з іншим тренером – наставником юніорської збірної Давідом Голоубеком.

Найбільш досвідченим гравцем серед тих, хто вийшов на матч проти Шотландії 7 вересня, був 36-річний Роман Губнік із «Сігми Оломоуц», який востаннє грав за збірну ще на «Євро-2016».

15 листопада збірну Норвегії не випустили на виїзний матч із Румунією після того, як в одного з гравців був позитивний тест. Влада Норвегії боялася, що вся команда може заразитися. Наступний матч, проти Австрії 18 листопада, грала молодіжна збірна Норвегії.

А за неявку на матч із Румунією УЄФА присудив збірній Норвегії технічну поразку з рахунком 0:3.

А чому Україна не змога зібрати нову команду?

Україна мала б змогу випустити молодіжну команду, але 17 листопада U21 грала останній кваліфікаційний матч відбору на «Євро-2021». Тобто за день до гри національної збірної молодші «синьо-жовті» розгромили Північну Ірландію з рахунком 3:0. Крім того, у декількох гравців молодіжної збірної також були позитивні результати тестування, тож тренер Руслан Ротань був змушений експериментувати зі своїм складом.

Головне, що УЄФА забороняє гравцям виступати більш ніж в одному матчі за 48 годин.

Інші юнацькі збірні не викликалися на тренувальні збори через рішення УЄФА про перенесення всіх матчів, крім ігор для вікової категорії спортсменів «до 21 року».

Не всі футболісти мають біометричний паспорт, який дозволяє їздити без візи. Крім того, в Українській асоціації футболу пояснювали, що є ще й технічна сторона. Мало лише привезти гравців, їх також треба тестувати, а отже, у будь-якому разі провести матч одразу командам не вдасться.

«Відповідно до протоколу УЄФА, гравцям перед матчем необхідно пройти тестування в сертифікованій лабораторії УЄФА. Здати такий тест в акредитованій УЄФА в Україні лабораторії можна не раніше ніж о 9.00 18 листопада. При цьому ця сама лабораторія вказує рекомендований час вильоту футболістів, до якого можна буде отримати всі результати тестів, це – 21.00. Оскільки гравці не можуть вилетіти на матч, не отримавши перед цим негативного результату тесту, то ця обставина є ще однією з тих, які роблять неможливою участь нового складу національної збірної в поєдинку 18 листопада», – інформував тоді, в ніч на 18 листопада, офіційний сайт УАФ.

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