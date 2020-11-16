Спорт за тиждень: найсильніша людина в світі, «золото» у велоспорті та шлях до Євробаскету

Історичне досягнення у велоспорті, наймолодша найсильніша людина в світі, рекорд у плаванні, запекла боротьба за вихід до наступного етапу континентальної першості. Український спорт – це не лише футбол. І поки в Лігах чемпіонів та Європи перерва, в інших видах спорту є за кого тримати кулаки. Традиційно у спортивному дайджесті від Радіо Свобода найважливіші перемоги та поразки минулого тижня.

У болгарському Пловдиві завершився чемпіонат Європи з велотреку, де збірна України виборола 6 медалей. І це найкращий результат «синьо-жовтих» в історії, до цього рекордом вважався виступ у 2017 році, де українці здобули чотири нагороди.

У 2020 році найтитулованішою стала Олена Старікова. Вона – чемпіонка Європи у дисципліні «кейрін», тобто гонці на прискорення. І це четверта нагорода вищого гатунку в історії для українців. Раніше на вищу сходинку п'єдесталу підіймалися у 2011 році Любов Басова у спринті, у 2016 – вона ж у «кейріні» та у 2018 – Роман Гладиш у «скретчі».



Також Старікова виграла «бронзу» у жіночому спринті та стала третьою у командному спринті разом із Любов'ю Басовою та Олександрою Логвінюк.

Роман Гладир виборов срібну нагороду у гонці на 15 км – скретчі. У цій же дисципліні Тетяна Климченко стала третьою серед жінок.

Ще одна «бронза» на рахунку Анни Нагірної, Тетяни Климченко, Вікторії Бондар та Юлії Бірюкової у командній гонці переслідування.

Відбувся третій та четвертий тур кваліфікації Євробаскету-2021, де жіноча збірна України провела два матчі. «Синьо-жовті» переграли команду Фінляндії – 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10). Найрезультативнішою серед українок стала капітан команди Аліна Ягупова, яка набрала 22 очки. Проте збірна України поступилася команді Бельгії з рахунком 65:87 (17:29, 20:16, 10:12, 18:30). І знову найкращою була капітан команди Аліна Ягупова, на рахунку якої 32 очки.

Наразі Бельгія посідає перше місце у турнірній таблиці групи, маючи у своєму активі 8 очок, на два менше в України, яка посідає друге місце. 5-й і 6-й тури відбудуться вже 4 і 6 лютого.

Волейбольна євроарена без перемог. Два жіночих клуби, які виступають у Кубку ЄКВ (Європейської Конфедерації Волейболу), «Прометей» та «Хімік» зазнали поразок в 1/16 турніру.

Южненський «Хімік» виявився слабшим за турецький «Галатасарай» – 0:3 (17:25, 18:25, 19:25). Найрезультативнішим гравцем матчу стала українська нападниця «Галатасараю» Олеся Рихлюк. На її рахунку 21 очко. У складі «Хіміка» найбільше очок набрала догравальниця Юлія Бойко – 14.

А ось кам’янський «Прометей» не зміг подолати румунського «Тирговіште» – 1:3 (25:21, 24:26, 19:25, 16:25).

Матчі-відповіді відбудуться 25 та 26 листопада.

«Барком-Кажани» через спалах коронавірусу в команді не поїхав на другий матч проти румунського «Динамо» у Кубку Виклику. Європейська конфедерація волейболу ухвалила рішення, що гру не переноситимуть, тож поєдинок, який відбувся у Львові, вважається остаточним. Тоді «Барком-Кажани» поступилися із рахунком 2:3 (25:22, 25:19, 21:25, 22:25, 9:15)

У рамках другого раунду Європейського Кубка з гандболу «Одеса» грала проти боснійського клубу «Грачаніца». Обидва матчі завершилися поразкою одеситів. У першій зустрічі український клуб вів рівну боротьбу з суперниками, тож перший тайм завершився з мінімальною перевагою боснійської команди – 14:15. А ось уже в другому таймі «Грачаніца» нав'язала свою гру і без проблем впоралася з «Одесою» – 22:28.



У матчі-відповіді «Одесі» вдалося вирватися вперед, але втримати перевагу українська команда не змогла. Як результат, 26:30. Тож загальний рахунок 52:54 і «Одеса» припиняє свою боротьбу у Європейському Кубку з гандболу.

Український гросмейстер Юрій Анікеєв став чемпіоном світу з шашок – 100 у категорії «рапід». Представник «синьо-жовтих» випередив російських спортсменів Миколу Гермагенова, Сергія Белошеєва, Олександра Георгієва та Муродулло Амріллаєва. Крім того, Анікеєв виборов «бронзу» у «бліці». Загалом у світовій першості взяли участь 34 спортсмени з Естонії, Латвії, Росії, Туреччини та України.

Збірна України з футболу програла Німеччині в матчі «Ліги націй». Перший гол у матчі, український, забив Роман Яремчук на 12-й хвилині. Німецький гравець Лерой Сане відповів своїм голом на 23-й хвилині, а ще два голи господарям додав Тімо Вернер – на 33-й і 64-й хвилинах.

На цей час у групі A4 Німеччина вийшла на перше місце з 9 очками, Україна опустилася на третє і має 6 очок. Друге місце в Іспанії з 8 очками, останнє – четверте – має Швейцарія, в якої 3 очки.

Відповідно, матч Швейцарія–Україна визначить команду, яка вилетить із Дивізіону А. У разі поразки у цій грі останнє місце в групі посяде саме Україна.



Боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов переміг Логана Сторлі на турнірі Bellator 252. Щоправда, роздільним рішенням суддів. Три арбітри віддали українцеві перший раунд, адже Амосов більше атакував і не давав суперникові проявити себе в наступі. У другому раунді Логан був активнішим, а в третій «п'ятихвилинці» Амосов був за крок до поразки, проте не здався і все ж виграв – 28:29, 29:28, 29:28. Таким чином, Амосов здобув 25-у перемогу у 25 боях, 6 із яких у Bellator.



Михайло Романчук на десятому етапі ISL виборов «золото» та оновив рекорд України на 400-метрівці вільним стилем у 25-метровому басейні. Плавець подолав дистанцію за 3:38,93. Цікаво, що 1 листопада українець вже встановлював рекорд на цій же дистанції. Це вже друга перемога Михайла на етапі ISL у цьому сезоні.

Такий результат приніс Михайлу перемогу на етапі ISL. Вона стала для нього другою на 400 метрах у цьому сезоні: у Романчука два перших місця, по одному – другому та третьому.

Відбувся шостий ігровий тиждень Суперліги з баскетболу. Переможні матчі провели лідери чемпіонату: «Прометей» упевнено переграв «Харківських соколів» (102:79) та «Запоріжжя» (89:80), «Дніпро» без проблем подолав «Харківських соколів» – 88:77.



Першу перемогу за 10 матчів вибороли «Черкаські мавпи» у зустрічі проти «Миколаєва» – 85:81. Нарешті у гру повернувся «Хімік», який виграв у «Одеси» – 54:61.

Після шести ігрових тижнів «Київ-Баскет» продовжує утримувати лідерство, маючи в своєму активі 18 очок. На одне менше – у «Дніпра» та «Прометея».

Олексій Новіков став переможцем змагання The World Strongest Man, яке відбулося в американському штаті Флорида. І він – наймолодший атлет, якому вдалося здобути цей престижний титул. Крім того, українець встановив новий світовий рекорд, у вправі «станова тяга» показав результат 537,5 кілограмів.

Новіков став другим українцем, який здобув цей титул. У 2014 році звання найсильнішої людини світу виборов Василь Вірастюк.