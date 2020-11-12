Баскетбол: жіноча збірна України виграла у Фінляндії на шляху до Євробаскету

Жіноча збірна України з баскетболу переграла команду Фінляндії у третьому матчі кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи. Гра відбулася в ізольованому таборі в Португалії.

У першому періоді українки, попри всі спроби нав'язати свою стратегію, поступилися у три очки – 22:25. Але вже у другій «десятихвилинці» збірна України реабілітувалися перед вболівальниками, закидавши у кільце суперниць 28 очок, а пропустили вдвічі менше.

Після перерви українки збільшили свою перевагу до 20 очок і дозволили собі знизити темп, чим скористалася команда Португалії, яка змогла скоротити відставання. Проте цього не вистачило, щоб повністю змінити хід гри. Збірна України контролювала м'яч останні десять хвилин, як результат, виграла цю зустріч – 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10).

Найрезультативнішою серед українок стала капітан команди Аліна Ягупова, яка набрала 22 очки.

Після трьох матчів українки очолюють групу G, маючи в своєму актив 5 очок.

Раніше в кваліфікації збірна України виграла у Португалії (72:60) та програла Бельгії (66:83). На одну гру менше зіграли команди Бельгії (4 очки) та Португалії (3 очки). Замикає турнірну таблицю збірна Фінляндії, яка здобула 3 очки.



14 листопада збірна України зіграє проти Бельгії.